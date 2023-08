Budějovice udolaly v poháru divizní Velké Hamry až po prodloužení, Baník slaví výhru

Fotbalisté Českých Budějovic otočili zápas 2. kola domácího poháru ve Velkých Hamrech a divizního soupeře udolali 3:1 až po dvou gólech v prodloužení. Semifinalistu minulého ročníku MOL Cupu a aktuálně poslední tým prvoligové tabulky zachránili od blamáže svými góly Daniel Hais (20), Musa Alli (22) a střídající Jan Suchan (27). Ostravský Baník díky dvěma brankám Ladislava Almásiho (24) zvítězil na hřišti třetiligového Hlučína 2:0.

Velké Hamry, které po čtyřech kolech s plným počtem bodů vedou divizi C, otevřely skóre v osmé minutě díky Rollovi. Jeho spoluhráč Váňa sice dostal ve 28. minutě červenou kartu, ale Dynamo se s outsiderem nečekaně trápilo.

Českobudějovická přesilovka navíc skončila už v nastavení první půle, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen Jungbauer. Osmnáctiletému obránci z Dominikánské republiky tak nevyšla soutěžní premiéra za A-tým.

Pět minut po přestávce vyrovnal Hais, jenže hosté v normální hrací době další gól nepřidali. Jihočeši, kteří v ligovém ročníku prohráli pět z úvodních šesti utkání, uspěli až v druhé části prodloužení. Ve 115. minutě obrat dokonala nedávná nigerijská posila Alli a těsně před koncem přidal pojistku Suchan.

"Byl to obrovsky zajímavý zápas se skvělým soupeřem. Klobouk dolů, na divizi měli skvělý mančaft. Věděli, co hrát, a byli výborní. Hned v první standardce nás soupeř nachytal a dostali jsme gól a nám to tam dneska padat nechtělo. Měli jsme mraky šancí, ale nešlo to," řekl českobudějovický trenér Marek Nikl pro klubový web.

"Výkon se po vlažném začátku sice stupňoval, ale spadnout to tam nechtělo. Kluci to nakonec zvládli a trpělivostí to tam dorvali. Znovu musím pochválit soupeře, to hlavní ale je, že jsme postoupili my," doplnil kouč Dynama.

Fotbalisté Baníku tak navázali na sobotní domácí ligovou výhru 2:0 nad Českými Budějovicemi a poprvé v aktuální sezoně zvítězili ve dvou soutěžních zápasech po sobě.

Další výsledky

Ve středu do druhého kola zasáhne dalších šest prvoligových celků. Olomouc bude hrát v Třinci, Slovácko se představí na hřišti ostravské Hlubiny a Teplice čeká utkání v Brozanech. Pardubice venku nastoupí proti Mostu-Souš a Zlín zavítá do Lanžhotu. Výhodu domácího prostředí bude mít pouze Mladá Boleslav, která přivítá Ústí nad Labem. Duel Hradce Králové v Soběslavi byl kvůli podmáčenému hřišti přeložen na 6. září.

Účastníci evropských pohárů Sparta, Slavia, Plzeň a Bohemians 1905 stejně jako Liberec, vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé ligové sezony, vstoupí do MOL Cupu až v dalším kole.