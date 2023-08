Analýza přestupů: City získali v Dokuovi mistra kliček, Lingrovi bude Eredivisie svědčit

Manchester City v minulých dnech přivítal ve svých řadách třetí letní posilu. Po odchodu Riyada Mahreze přišel vyztužit pravou stranu zálohy křídelní útočník Jérémy Doku (21), za něhož anglický celek poslal do Rennes údajných 60 milionů eur (zhruba 1,44 miliardy korun). Ondřej Lingr (24) vyměnil slávistický dres za další červenobílou variantu, konkrétně tu, v níž nastupuje úřadující nizozemský šampion Feyenoord Rotterdam. Jak obě změny dresu hodnotí datová analytika?

Anglický mistr ulovil nejlepší křídlo Ligue 1

První variantou, jak v týmu Pepa Guardioly nahradit stabilní ofenzivní příspěvek dlouholeté opory Mahreze, bylo využití vlastních zdrojů. To by spočívalo v posunutí Phila Fodena na uvolněné místo a postupné začleňování odchovance Colea Palmera do týmu v zápasech proti slabším soupeřům, což by s sebou ovšem neslo také řadu nevýhod. Nejenom, že by Guardiola do určité míry ztratil ukotvením Fodena na pravém křídle taktickou flexibilitu, kterou mu tento všestranný ofenzivní hráč nabízí, ale také by tím značně utrpěla hloubka kádru v případě jeho zranění.

Zřejmě nejméně realistickým scénářem byl příchod přímé náhrady. Levonohá pravá křídla v ideálním fotbalovém věku, navíc okamžitě schopná nabídnout podobný finální produkt jako Mahrez, jsou na současném přestupovém trhu nedostatkovým zbožím. Požadovanému profilu by vyhovovali kupříkladu Raphinha z Barcelony či bývalý hráč City Leroy Sané, jinak byly možnosti značně omezené.

Možná i proto nakonec zvítězila třetí alternativa. A sice příchod mladého hráče s vysokým potenciálem, jemuž trenérský tým nabídne potřebný prostor pro plnou adaptaci. Hodně se v souvislosti s tímto plánem mluvilo o angažování Michaela Oliseho z Crystal Palace či mladých puškách z Lyonu, volba ovšem nakonec padla na jiného hráče z francouzské Ligue 1.

Doku v její uplynulé sezoně vyčníval nad ostatními křídly především svým driblinkem. Pro okamžité pochopení jeho silných stránek sice postačí několik vteřin jakéhokoli sestřihu na Youtube, ale až tvrdá čísla ukazují skutečný rozsah jeho dovedností. Doku se během utkání pokusí průměrně o 13 kliček, nejvíc ze všech křídel v Ligue 1. Druhým nejaktivnějším driblérem je s 11,7 Edon Zhegrova, zatímco třetí Rayan Cherki s Adamem Ounasem už mají průměrně o dvě méně.

V kličkách jeden na jednoho si navíc Doku udržuje takřka 80 % úspěšnost, což je při tak velkém objemu unikátní výsledek. V kombinaci s jeho rychlostí asi nepřekvapí, že se jednalo o jednoho z nejfaulovanějších fotbalistů uplynulé sezony. Nedovoleným zákrokem byl ve svém počínání zastaven častěji než 92 % ostatních křídel.

Jeho náběhy a driblink jsou pro Belgičanův tým zároveň obrovským přínosem. V pokročilé datové metrice, jež sleduje, do jaké míry hráč svým pohybem posouvá míč do lepších pozic a tím zvyšuje šanci mužstva na vstřelení branky, dosáhl Doku na nejlepší výsledek mezi všemi křídly. Zároveň má výbornou finální přihrávku. Pouze dva zápisy v kolonce asistencí byly v uplynulé sezoně dané jen smůlou a vysokým počtem neproměněných šancí spoluhráčů.

Protože je jeho náběhy nesmírně obtížné zachytit, často se s míčem na kopačce dostane až do prostoru uvnitř šestnáctky, kde dokáže přihrávkou najít pro ostatní ještě lepší palebnou pozici. V metrice očekávaných asistencí patřil mezi horních 10 % hráčů na své pozici. Jakmile projde nezbytným adaptačním obdobím, které v jeho případě bude zřejmě spíš pozvolným procesem, měl by se v jednom z nejlepších týmů světa stát velkým přínosem.

Ligu opustil jeden z nejlepších zakončovatelů

Po tříletém působení v pražské Slavii se Ondřej Lingr dohodl s úřadujícím nizozemským mistrem Feyenoordem Rotterdam na hostování zahrnujícím opci na trvalý přestup. Trenér Jindřich Trpišovský podle svých slov vnímá jeho odchod jako ztrátu jednoho z nejlepších slávistických hráčů a data mu dávají za pravdu.

Lingr po svém příchodu z Karviné do Slavie vynikal na pozici desítky nebo křídla především schopností pravidelně se svým dobrým pohybem dostávat do nebezpečných pozic pro zakončení. V uplynulé sezoně byl s průměrně 33% šancí na vstřelení branky v zápase nejlepší ligovou desítkou a ve srovnání s křídelními útočníky už se před něj zařadilo pouze kvarteto ve složení Peter Olayinka, Lukáš Haraslín, Quadri Adediran a Tomáš Čvančara.

Zároveň mladý forvard platí za jednoho z nejlepších zakončovatelů, kteří se v poslední době na českých trávnících pohybovali. Za dob svého působení ve Slavii se při průměru 2,1 střely na zápas propracoval dohromady k 110 pokusům, z nichž nastřádal celkem 17 očekávaných branek. Své střely ovšem umisťoval tak kvalitně, že se reálně trefil dokonce 30krát. Během té doby proměnil 27 % svých střel, což je málo vídaná bilance.

Lingrovy poslední sezony. Livesport

Do velké míry to bylo způsobeno také tím, do jak dobrých pozic se dokázal dostat. Mezi nejlepší patřil nejenom ve zmíněné metrice očekávaných branek nebo v průměrném xG na jednu střelu, ale také v metrice hodnotící to, v jak nebezpečných prostorech hráč umí přebírat přihrávky. V té si ničím nezadal ani s některými velmi kvalitními devítkami.

Přestože měří 175 centimetrů, 29 % svých střel vyslal na branku hlavou a proměnil jich šest. Zároveň si udržoval vysoce nadprůměrnou úspěšnost v soubojích na zemi a týmu pravidelně vyhrával vysoké množství míčů v důležitých částech hřiště. Dařilo se mu zejména sbírat odražené balony a zachytávat či blokovat soupeřovy přihrávky.

Do Feyenoordu přichází jako náhrada za polského reprezentanta Sebastiana Szymanského. Přestože na jeho pozici mohou nastupovat i někteří další hráči nizozemského klubu, adaptace by mu v ofenzivně laděné soutěži díky jeho schopnostem ve finální třetině i dobrým fyzickým parametrům neměla trvat dlouho.