FPL před 23. kolem: Haaland zpátky v sestavě a příprava na double gameweek

Jste spokojeni s tím, že je pátek jediným volným dnem bez anglické ligy a už v sobotu pokračujeme v naší pouti Fantasy Premier League? Já ani moc ne, jelikož poslední kolo se mi moc nevydařilo. Doufám, že to brzy napravím.

Vraťme se ke klasickému rozvržení našeho článku před každým kolem a začněme tématem kapitána v naší sestavě. Zatímco Mohamed Salah (13,1) je stále zraněný a Heung-Min Son (9,7) je nadále na Asijském poháru, protože jeho Jižní Korea vyřadila Saúdskou Arábii, vrátil se na anglické trávníky Erling Haaland (14,0) my máme opět dilema při výběru hráče s páskou na ruce.

Koho za kapitána?

Jednou z možností je právě Nor, který se po téměř dvouměsíční pauze a nejasných vzkazech od Pepa Guardioly vrátil na hřiště Premier League. V zápase proti Burnley nastoupil v průběhu druhého poločasu a tribuny na Etihad Stadium ho přivítaly bouřlivými ovacemi. Haaland se v tomto zápase na listinu střelců nezapsal, ale jeho návrat naznačuje, že na to brzy dojde.

Jeho hlavním konkurentem v boji o post kapitána našich týmů je jeho spoluhráč Kevin De Bruyne (10,7). Belgičan se v minulém utkání Premier League poprvé od prvního zápasu sezony objevil v základní sestavě Manchesteru City a na své konto si připsal skvělou asistenci. Byl to právě on, kdo odešel ze hřiště, když naskakoval Haaland. Který z nich přinese ve střetnutí s Brentfordem více bodů?

Začněme tím, že Včely nejsou pro Guardiolův tým vůbec příjemným soupeřem. V minulé sezoně, v níž Citizens získali treble, to byl právě Brentford, kdo jako jediný dokázal nejlepší tým Anglie dvakrát porazit. Do hry se navíc nedávno vrátil Ivan Toney (8,0), takže to obhájci titulu rozhodně nebudou mít jednoduché. Přesto jako hráči FPL doufáme, že v tomto zápase získáme body.

Je však těžké předpovědět, kdo z výše uvedených hráčů odehraje v pondělí více minut. Haaland se teprve nedávno vrátil a proti Burnley odehrál jen 19 minut. Je možný scénář, že zápas začne opět na lavičce a tentokrát nastoupí například o přestávce? Na druhé straně tu máme De Bruyneho, který se postupně vrací po zranění a nedávno hrál od první minuty, ale možná se tentokrát vrátí na lavičku, aby nepřetěžoval své tělo. Obě varianty jsou možné.

Háček je v tom, že si nejspíš musíte vybrat mezi těmito dvěma, protože na obzoru nejsou žádní další zajímaví kandidáti. Arsenal hraje v tomto kole s Liverpoolem, takže hráči obou těchto týmů se svým způsobem z našeho seznamu odepisují, protože hrají proti těžkému soupeři. Mohli byste vsadit na Dominica Solankeho (7,1), který se utká s Nottinghamem, nebo Ollieho Watkinse (8,8), jenž se střetne se Sheffieldem. Volit mezi nimi je hazardní hra, která by však mohla skončit úspěchem.

Nadcházející jarní zápasy

Při přestupech se vyplatí zvážit několik příštích kol, protože blížící se jaro (vím, že je teprve začátek února, ale snažím se myslet pozitivně) nám připomíná, že se rychle blíží double gameweek. To je doba, kdy některé týmy budou během jednoho kola hrát dva zápasy, což dává šanci získat mnohem více bodů. Je to také ideální příležitost využít bonusy jako "Triple Captain" a "Free Hit". Nezapomeňte však, že pokud tým odehraje v jednom herním týdnu dva zápasy, v dalším neodehraje žádný!

V tuto chvíli je známo, že ve 26. kole neodehrají své zápasy Chelsea, Tottenham, Liverpool a Luton. To vše kvůli účasti Blues a Reds ve finále Ligového poháru. Proto se vyplatí připravit si sestavu bez velkého počtu hráčů těchto čtyř týmů.

S jistotou se také ví, že týmy Manchester City a Brentford odehrají ve 25. herním týdnu dva zápasy. Budou tak dohánět prosincové manko způsobené cestou severoanglického celku na mistrovství světa klubů. To je samozřejmě ideální příležitost nasadit trojici hráčů Citizens, kteří budou ve 25. herním týdnu doma bojovat proti Brentfordu a Chelsea.

Je tu však ještě jedna záhada. Dva zápasy by měl ve 25. kole odehrát také Luton. Jedno utkání měl sehrát s Liverpoolem, to se ale kvůli výše zmíněnému finále neuskuteční. Včera se však začaly objevovat zprávy, že Luton by mohl ve stejném týdnu dohrát duel proti Bournemouthu. Ten byl původně odložen kvůli zástavě srdce Toma Lockyera (4,2). Pokud by k takovému scénáři skutečně došlo, bylo by lákavé pořídit si do sestavy Solankeho, který by odehrál dva zápasy.

Koho koupit?

Dominic Solanke (7,1) – Nevím, kdy se jméno útočníka Bournemouthu znovu objeví, ale teď je ideální čas ho koupit. Angličan skóroval ve střetnutí s West Hamem a je pravděpodobné, že se mu to brzy podaří znovu. V následujících dvou střetnutích nastoupí proti Nottinghamu a Fulhamu, což mu dává velkou šanci na bodový zisk. Pak ho také čeká 25. kolo FPL, v němž dost možná odehraje dva zápasy. Pokud se to potvrdí, bude pak jeho nasazení téměř povinné.

Fabian Schar (5,2) – Newcastle prolomil špatnou výsledkovou sérii a konečně v lize bodoval, k čemuž švýcarský obránce výrazně přispěl dvěma trefami proti Aston Ville. Samozřejmě, že takový úspěch je v jeho případě třeba brát spíše jako štěstí, protože mnoha góly neproslul, ale jeho stabilita, jisté místo v sestavě a nadcházející program vybízí k tomu, aby byl do týmu zakoupen. Nelze od něj očekávat astronomická čísla vstřelených branek, ale v týmu ho má jen lehce přes šest procent hráčů a jeho zařazení do ní může být rozdílovým faktorem.

Elijah Adebayo (4,8) – Na začátku sezony jsme pozorovali formu Carltona Morrise (5,0), mezitím se do skupiny sledovaných hráčů dostává další debutující útočník. Adebayo má v této sezoně na kontě již osm branek, přičemž nedávno proti Brightonu nastřílel hattrick. Navíc je téměř jisté, že jeho tým odehraje ve 25. kole dva zápasy – otazník se objevuje pouze u soupeře ve druhém utkání. Cenovka 4,8 milionu z něj dělá solidního kandidáta na náhradníka, který se v případě problémů může objevit v naší sestavě.

Radim Horák (jeden z nejlepších Čechů hrajících FPL)

Erling Haaland (14,0) – Norského kanonýra není třeba dlouze představovat. Haaland si v zápase proti Burnley připsal první minuty na hřišti po téměř dvouměsíční pauze a pro manažery, kteří jej mezitím prodali, nastává čas, dostat jej zpátky do týmu, double gameweek čeká City už za dva týdny. Nor stačil od poslední deadline zdražit na svoji původní cenu, tedy 14 milionů a desetinky budou naskakovat. Nejlepší střelec loňského ročníku již pravidelně trénuje, a přestože je možné, že jej bude Guardiola zařazovat do základní sestavy postupně, stejně jako to bylo u De Bruyneho, osobně očekávám start již v pondělním utkání na hřišti Brentfordu.

Anthony Gordon (6,1) – Právě včas se povedlo fotbalistům Newcastlu přerušit sérii čtyř ligových porážek v řadě, když si překvapivě odvezli všechny tři body z Villa Parku. Straky totiž v dalších třech utkáních čekají přijatelní soupeři, proti kterým by měli na svůj výkon navázat – Luton doma, Nottingham venku a Bournemouth doma. Jelikož oba hrotové útočníky týmu Eddieho Howea, tedy Wilsona s Isakem, trápí zranění, klíčovou ofenzivní hrozbou bude Anthony Gordon. Anglický křídelník si připsal již 7 gólů a 7 asistencí, prosazuje se poměrně pravidelně i proti silnějším soupeřům. Navíc stále stojí pouze 6,1 milionu, což je k ušetření cenných desetin krásná cenovka.

Jan Paul Van Hecke (4,0) – Nečekaný debakl si v minulém kole připsali svěřenci Roberta De Zerbiho na hřišti nováčka z Lutonu. Nenavázali tak na předchozí dvě ligová utkání, ve kterých si připsali čisté konto. Ve všech třech případech u toho byl nizozemský obránce Jan Paul Van Hecke. Základním předpokladem pro jeho volbu je jeho cena 4 miliony. Pro fantasy manažery, kteří potřebují tzv. budget obránce na občasný záskok, patří tento Holanďan momentálně k tomu lepšímu, co v zadních řadách najdeme. Na Amex Stadium přicestuje Crystal Palace, který s Brightonem pojí rivalita a o náboj bude postaráno, až do 28. kola pak Albion čekají kromě Tottenhamu soupeři z druhé poloviny tabulky.