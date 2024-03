Liverpool zvládl obrat proti Brightonu a zvítězil 2:1, rozdílovou trefu zařídil Salah

Fotbalisté Liverpoolu zvítězili ve 30. kole Premier League na vlastním hřišti nad Brightonem 2:1. Utkání se sice pro celek z Anfieldu nevyvíjelo dobře, když už ve druhé minutě poslal The Seagulls do vedení Danny Welbeck (33), ještě do pauzy ale stihl kontrovat Luis Díaz (27). Velká převaha domácích se projevila krátce po hodině hry, kdy obrat ve skóre dokonal Mohamed Salah (31). Reds tak nakonec na neoblíbeného soupeře, nad nímž nevyhráli ve třech předchozích domácích kláních, vyzráli a vyvinuli tlak na Arsenal, jenž musí k setrvání na čele anglické ligy vyloupit v podvečerním zápase stadion Manchesteru City.

Po reprezentační přestávce čekal Brighton dlouhý výlet až na sever Anglie na Anfield. The Seagulls v nejvyšší soutěži momentálně spíše paběrkovali, protože z posledních pěti utkání pouze dvakrát naplno bodovali. Naopak Reds se pyšnili skvělou formou, když ve stejném počtu duelů ztratili jen dva body s Manchesterem City. Na Brighton ale rozhodně dobré vzpomínky neměli, poněvadž ve třech předchozích domácích vzájemných zápasech nezvítězili.

Na ukončení nelichotivé bilance to ze začátku nevypadalo, jelikož už ve druhé minutě skončila pumelice Welbecka za zády Caoimhina Kellehera. Vyrovnání měl na noze Salah, když svou typickou utaženou střelou mířenou na zadní tyč jen těsně minul. Reds se ovšem během první půle přece jen dokázali prosadit.

Nepovedený odkop Joela Veltmana vyslal do přímého souboje s brankářem Díaze, jenž dělovkou nedal mladému Nizozemci mezi třemi tyčemi šanci. Otočku mohl dokonat ještě před odchodem do kabin Darwin Núňez, jeho přízemní pokus však parádně zlikvidoval jistý Bart Verbruggen.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Po změně stran se mohl trefit bývalý hráč hostí Alexis Mac Allister, který si našel centr mířený na úroveň penalty, jenže mistr světa bránu netrefil. Drtivý tlak vyústil v druhý gól Reds krátce po hodině hry. Aktivní zakončovatel Salah byl za svou trpělivost odměněn a po přesné přihrávce Mac Allistera se ve stoprocentní šanci zase trochu přiblížil koruně pro krále střelců.

Egyptský křídelník mohl přidat další přesný zásah, jenže jeho rána po protiútoku mířila pouze doprostřed brány, kde byl připravený Verbruggen. I přes nemálo šancí v závěru duelu však Racci vyrovnat nedokázali, a jejich třízápasová série bez prohry na Anfieldu tak skončila.

Liverpool potvrdil roli favorita a získal všechny body. Navázat na dobrý výkon se pokusí 4. dubna proti Sheffieldu, Brighton vyzve o den dříve v Londýně Brentford.