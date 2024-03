První poločas byl naprosto katastrofální, zlobil se Coufal po zápase proti Burnley

Obránce Vladimír Coufal (31) si nedovedl vysvětlit výkon fotbalistů West Hamu v nedělním 28. kole anglické ligy s Burnley (2:2). První poločas označil za naprosto katastrofální, po přestávce ale podle něj "Kladiváři" hráli přesně tak, jak by měli. V rozhovoru pro klubovou televizi také ocenil střídající spoluhráče Michaila Antonia a Dannyho Ingse.

Svěřenci trenéra Davida Moyese po úvodním dějství prohrávali doma s předposledním týmem o dvě branky, po pauze ale snížil Lucas Paquetá a v nastavení zařídil dělbu bodů Ings.

"Zápas se těžko vysvětluje. První poločas byl v našem podání naprosto katastrofální. Nevím, jestli jsme měli na to dát nějaké góly. Druhý poločas byl přesně takový, jak bychom měli a jak chceme hrát. Snad si z druhé půle vezmeme hodně pozitiv a přeneseme je do dalšího zápasu," řekl Coufal, který odehrál celý zápas stejně jako záložník Tomáš Souček.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

"Takhle musíme hrát, obzvlášť doma proti týmu, který je v tabulce za námi. Přesně to fanoušci chtějí vidět, proto na nás chodí. Musíme hrát jako ve druhé půli. S takovým fotbalem můžeme uspět," uvedl český reprezentant.

Myslí si, že na Olympijském stadionu by měl londýnský celek hrát na velké riziko. "Někdy se stane, že vás soupeř přehraje, dostane se do přečíslení a skóruje. Musíme hrát jako ve druhé půli, být odvážní. Nezáleží na tom, když někdo ztratí míč, nebo pokazí přihrávku, chyby se stávají. Proto je na hřišti 11 hráčů, aby vám pomohli. Druhý poločas byl hodně dobrý. Hodně centrů do šestnáctky a šancí. Muselo se na to pěkně dívat," prohlásil Coufal.

Pomohli střídající hráči

Pochválil Antonia s Ingsem. "Mám velkou radost z obou. Mick je klíčový hráč, bojuje o každý míč, nabíhá za obranu. Takhle si ho od svého příchodu pamatuju, od začátku byla radost ho sledovat. Po třech měsících, kdy chyběl kvůli zranění, je zpátky ve formě, budeme ho potřebovat. Patří k nejlepším útočníkům Premier League, co se týče rychlosti, udržení míče a síly. Je dobře, že je zpátky, sami jste to viděli," řekl Coufal.

"Musím také ocenit Dannyho, protože je to rozený útočník. Vždycky je ve vápně na správném místě, míč se pokaždé odrazí k němu. Úžasné je i jeho zakončení. Mohl dát tři góly, i když na hřišti nebyl ani deset minut. Předvedl úžasný výkon. Oba nám ve druhé půli hodně pomohli," uvedl bývalý hráč Liberce či Slavie, odkud na podzim 2020 přestoupil do West Hamu.

Statistiky hráče. Opta by Stats Perform

"Kladiváři" bodovali ve třetím kole za sebou, nenavázali ale na minulé dvě ligové výhry a jsou sedmí. Ve čtvrtek budou v domácí osmifinálové odvetě Evropské ligy s Freiburgem dohánět ztrátu 0:1. Před třemi lety West Ham ve stejné fázi soutěže rovněž prohrál úvodní zápas 0:1, doma ale historicky nejúspěšnější tým Evropské ligy Sevillu zdolal po prodloužení a postoupil.

"Budeme potřebovat všechny fanoušky. Musíme z toho udělat nejintenzivnější utkání, jaké Freiburg zažil, a musíme jim vytvořit nepřátelskou atmosféru. Musíme hrát jako ve druhé půli s Burnley, pak se o nás nebudu bát," řekl Coufal, jenž v minulé sezoně vyhrál s týmem Evropskou konferenční ligu v pražském finále proti Fiorentině.