Ukrajinský reprezentant dostal zákaz činnosti v listopadu 2024 poté, co jeho vzorek odhalil přítomnost meldonia. Původně mu hrozil až čtyřletý trest od Anglické fotbalové asociace (FA), Sportovní arbitrážní soud (TAS) však jeho odvolání částečně vyhověl. Po dlouhé pauze se Mudryk v červenci 2026 vrátil do soutěžního fotbalu a znovu se setkal se svým bývalým trenérem Robertem De Zerbim. Ten nyní vede Tottenham, kam ukrajinský křídelník zamířil na hostování do konce sezony.
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V otevřeném rozhovoru pro ukrajinský pořad Guest of Gordon na YouTube se Mudryk vrátil k okamžiku, kdy se o pozitivním testu dozvěděl. Přiznal, že zpráva pro něj byla obrovským šokem a následný proces měl výrazný dopad na jeho psychiku. "Bylo to jako blesk z čistého nebe. Nemohl jsem uvěřit, že je to pravda. Bylo to jako pád z mrakodrapu: ve snu nakonec dopadnete na zem, ale ve skutečném životě jsem stále padal. Psychicky mě to velmi zasáhlo," popsal své pocity. Dokonce přiznal, že v danou chvíli měl chuť se opít, aby se s celou situací dokázal vyrovnat.
Mudryk obvinil ukrajinskou reprezentaci
Nejvážnější část rozhovoru se týkala původu zakázané látky. Mudryk otevřeně ukázal na prostředí ukrajinské reprezentace, ve kterém podle něj muselo k jejímu podání dojít. Zdůraznil, že s meldoniem předtím neměl žádné zkušenosti a že se s touto látkou nemohl setkat během působení v Anglii.
"Prostředí, situace v ukrajinské reprezentaci. Nikdy se to nemělo stát. Pravděpodobně jsem to ještě nikdy veřejně neřekl, ale teď to říkám. O látce, jako je meldonium, jsem nikdy předtím neslyšel. Je to lék, který lze získat pouze ve východní Evropě. Do mého těla se mohl dostat jen na Ukrajině, protože v Anglii nic takového není," prohlásil.
Svou teorii podpořil také tím, že na Ukrajinu cestoval pouze v rámci reprezentačních povinností. Zároveň zpochybnil bezpečnostní a kontrolní mechanismy národního týmu. Podle něj je situace v reprezentaci výrazně odlišná od klubového prostředí, kde jsou při cestování na venkovní zápasy jasně určení lidé zodpovědní za bezpečnost hráčů.
"Ukrajinská reprezentace nemá vůbec žádný bezpečnostní systém. V klubech, když cestujete k venkovnímu zápasu, jsou vždy lidé odpovědní za dění v hotelových patrech a u týmu. Vždy tam někdo dohlíží," vysvětlil.
Následně popsal také způsob, jakým hráči dostávali doplňky stravy a tablety během reprezentačních srazů. "V ukrajinské reprezentaci máme nutričního specialistu, který nám před zápasy každé dva dny rozdává tablety. Přinese malý kelímek a každý si musí vzít tablety, které jsou uvnitř," uvedl. Když dostal přímou otázku, zda za incident viní ukrajinskou reprezentaci, odpověděl jednoznačně: "Ano, přesně tak."
Federace mu nepomohla, za právníky utratil miliony
Mudryk se nezastavil pouze u obvinění z možného pochybení během reprezentačního srazu. Ostře kritizoval také Ukrajinskou fotbalovou federaci za její přístup během dlouhého právního boje. Tvrdí, že v nejtěžším období od vedení ukrajinského fotbalu nedostal žádnou institucionální podporu a místo pomoci se dočkal dalších komplikací.
"Neposkytli mi žádnou pomoc. Vytvořili více problémů, než kolik jich vyřešili. Když jsem pomoc potřeboval nejvíc, obrátili se ke mně zády," prohlásil.
Zároveň federaci obvinil z toho, že poskytla důvěrnou korespondenci médiím. Takové jednání označil za "nemorální". Kvůli snaze očistit své jméno a dosáhnout zmírnění trestu navíc podle vlastních slov utratil za právníky "miliony".
Ukrajinská fotbalová federace již byla požádána o reakci na závažná obvinění svého reprezentanta, dosud se však k jeho výrokům nevyjádřila.