Vrátí se White do anglické reprezentace? Rice doufá, že spoluhráče z Arsenalu přesvědčí

Už je to téměř rok a půl od chvíle, kdy Ben White (26) naposledy naskočil na hřiště v dresu anglické reprezentace. Záložník Arsenalu opustil přípravný kemp před světovým šampionátem v Kataru a od té doby v nominacích nefiguruje. Pozvánku na aktuální sraz odmítl, je však možné, že na Euro nakonec pojede. Whiteův spoluhráč z Arsenalu Declan Rice (25) připustil, že se ho pokusí přemluvit, aby se do reprezentace vrátil.

Když White před rokem a půl z osobních důvodů opustil tým před světovým šampionátem, dlouho se spekulovalo o tom, co za jeho rozhodnutím stálo. Po turnaji vyšlo najevo, že jedním z hlavních důvodů k odjezdu z kempu měl být konflikt s asistentem trenéra Stevem Hollandem. Předpokládalo se proto, že pod stávajícím realizačním týmem White v reprezentaci působit nebude.

Defenzivní univerzál na svém rozhodnutí nic nezměnil ani před březnovým srazem, z něhož se s předstihem omluvil. "Obdrželi jsme hovor od sportovního ředitele Arsenalu, který nám řekl, že Ben nechce být součástí nominace," řekl před zápasy s Brazílií a Belgií trenér Albionu Gareth Southgate.

Není divu, že měl o záložníka Arsenalu zájem. Borců, kteří zastanou roli na kraji i ve středu obrany, k dispozici příliš nemá. Při letmém pohledu na aktuální nominaci můžeme Whiteovu univerzálnost hledat u Johna Stonese a Joea Gomeze. Ostatní hráči v takové kvalitě více defenzivních postů neodehrají.

"Ben je jedinečný hráč, který může hrát na třech pozicích a všude bude stejně dobrý. Právě to, že může naskočit na kraji i ve středu obrany a dokáže zastat i pozici defenzivního záložníka může být na turnaji typu Eura rozhodující faktor," řekl o svém spoluhráči Rice.

Záložník, který v úterý večer ve svém jubilejním 50. startu v dresu Albionu navlékne kapitánskou pásku, na tiskové konferenci několikrát naznačil, že by byl rád, kdyby se White na závěrečný turnaj do Německa podíval.

"Až se vrátím do klubu, tak si s Benem promluvím a zkusím zjistit, co by na návrat do reprezentace řekl. Myslím, že mě v mém snažení podpoří i Bukayo (Saka) s Aaronem (Ramsdalem). Vrhneme se na něj a pokusíme se ho přemluvit k tomu, aby své rozhodnutí přehodnotil," uvedl Rice.

Jeho snaha ovšem může přijít vniveč. Konečné slovo v nominaci má totiž trenér a Southgate na aktuálním srazu naznačil, že k účasti na Euru mají výrazně blíž hráči, kteří jezdí reprezentovat pravidelně.

"Dveře měl otevřené. Kdyby chtěl, mohl tu být. On však pozvánku odmítl. Nevím, co bude dál," řekl k Whiteově situaci rozladěný manažer.

