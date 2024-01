Důvody Mourinhova konce? Přílišná agresivita, početná marodka i mizérie v ofenzivě

José Mourinho vedl AS od května 2021.

Dva a půl roku vydržel José Mourinho (60) na lavičce AS Řím. Urval s ním vítězství v Evropské konferenční lize a o rok později padl až ve finále Evropské ligy se Sevillou. Na domácí scéně ovšem portugalský kouč tak úspěšný nebyl. Co stálo za jeho předčasným koncem? A které aspekty hry budou muset Giallorossi v následujících týdnech vylepšit?

Pro ty, kteří tolik nesledují italský fotbal, byl Mourinhův vyhazov patrně překvapením. Pro fanoušky Serie A se ovšem o žádný výkřik do tmy nejednalo. AS Řím sice před dvěma lety ovládl EKL a loni se dostal až do finále její prestižnější "kolegyně", v domácí soutěži ale nijak povedené období nezažíval.

V první sezoně pod Mourinhem se Giallorossi umístili až na šesté pozici, loni skončili taktéž šestí a aktuálně jsou dokonce až devátí. Od převzetí portugalským koučem získali v průměru jen 1,61 bodu na utkání, což je od sezony 1994/95, kdy se za výhru udělují tři body, nejhorší bilance jakéhokoliv manažera Vlků, který odtrénoval alespoň 50 utkání.

Nejvíc zaostával AS Řím pod zkušeným lodivodem v ofenzivě. Za 96 utkání nastřádal 139 ligových branek, podle statistiky očekávaných gólů (xG) jich ale mělo být o 13 víc. V tomto ohledu na tom žádný celek na Apeninském poloostrově není hůř.

Ani statistiky očekávaných inkasovaných branek ve prospěch Mourinha zrovna nehovoří. Za dva a půl roku měl jeho tým obdržet 90,4 gólů, ve skutečnosti jich ale dostal 101 a v této statistice je v Serii A druhý nejhorší.

Portugalec může žehrat především na početnou a neutuchající marodku. Dlouhodobé potíže měli v posledních měsících Lorenzo Pellegrini, Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy či Nicolo Zaniolo, jenž je už hráčem Galatasaraye a aktuálně hostuje v Aston Ville.

Zásadním aspektem hry, který bude muset nový trenér Daniele De Rossi vylepšit, je i agresivita. Respektive její utlumení. Vždyť od ročníku 2021/22 inkasovali hráči AS dohromady 227 žlutých a 14 červených karet. Pouze Verona je v této statistice na vyšším počtu (245 a 15).

A to v těchto číslech nejsou započteny tresty samotného Mourinha, který na lavičce římského celku obdržel 11 žlutých a sedm červených karet. Dlužno dodat, že zkušený trenér bez angažmá pravděpodobně dlouho nezůstane. Už nyní se spekuluje o nabídkách ze Saúdské Arábie či o zájmu Newcastlu.

