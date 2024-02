Mourinho stále nepřekousl konec v AS. Vyhodil mě někdo, kdo toho o fotbale ví velmi málo, říká

Zdá se, že José Mourinho (61) nese konec na lavičce AS Řím velmi těžce. Bývalý kouč týmu "Giallorossi" po odchodu z klubu kritizoval své nedávné nadřízené.

Ukončení smlouvy ze strany AS Řím zanechalo na osobě muže s přezdívkou "Special One" jisté stopy. Vyplývá to z Portugalcových posledních prohlášení. Na adresu majitelů klubu si nejednou rýpl, když se jako ambasador značky Football.com vyjádřil ke startu jarních evropských pohárů.

"Začíná jaro v evropských soutěžích, zejména v Lize mistrů, možná nejdůležitějším poháru ve světovém kalendáři," řekl Mourinho a směrem k vedení Říma dodal: "V závěrečných fázích těchto pohárů nebudu figurovat. Není to však proto, že bych byl vyřazen s týmem, ale proto, že mě 'vyřadil' někdo, kdo toho o fotbale ví velmi málo."

José Mourinho bere odchod z AS velmi těžce. Opta by Stats Perform

Tím s největší pravděpodobností naráží na Friedkinovu rodinu, která se před měsícem rozhodla ukončit působení ikonického trenéra v italské metropoli a předala lavičku týmu Daniele De Rossimu.

"Takový je život, plný vzestupů a pádů. Jsem na vzestupu navzdory odvolání, které bylo stejně nečekané jako nespravedlivé. Do soutěží UEFA se však vrátím a vrátím se s ještě větším nadšením a sebevědomím," sebevědomě prohlásil Mourinho.

Jeho komentáře na adresu vedení však nemají nic společného s jeho vztahem k tamním fanouškům. Byli to právě příznivci AS, kteří ho před koncem i po něm několikrát podpořili. Na Stadio Olimpico se na počest portugalského trenéra objevilo několik transparentů.