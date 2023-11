Outsider z Empoli šokoval Neapol, Fiorentina bez Baráka zabrala. Římské derby nenašlo vítěze

Fotbalisté Empoli šokovali italskou scénu, když ve 12. kole Serie A zvítězili v Neapoli 1:0. Úřadující mistr potvrdil nevalnou formu na vlastním stadionu, kde v aktuálním ligovém ročníku zvítězil pouze dvakrát. Rozhodující moment utkání přišel až v nastavení, kdy se prosadil Viktor Kovalenko (27), který vstřelil teprve pátou branku svého celku v sezoně. Fiorentina porazila Boloňu 2:1, Antonín Barák (28) se do utkání nedostal. Římské derby mezi Laziem a AS Řím nepoznalo vítěze. Ačkoli byly oba týmy blízko ke vstřelení branky, zápas skončil 0:0.

Úvodní čtvrthodina patřila hlavně hostujícímu brankáři Berishovi. Ten nejprve vytáhl zakroucenou střelu Politana na roh, po kterém si připsal skvělý reflexivní zákrok proti hlavičce o zem Franka Anguissy. Ve 28. minutě byl albánský reprezentační gólman již krátký na pohotové zakončení Giovanniho Simeoneho, branka však kvůli ofsajdu uznána nebyla.

Empolesi se několikrát pokusili z defenzivního bloku vyjet a prezentovali se nebezpečnými protiútoky. Stejně jako v celém probíhajícím ročníku je však srážely nepřesnosti ve finální fázi.

Statistiky zápasu. Opta by Stats Perform

Krátce po změně stran mělo hru favorita oživit dvojité střídání, do tlaku se však chvílemi naopak dostával celek z pásma sestupu. Svěží vítr do ofenzivy Neapole následně přinesl z lavičky Jesper Lindström, který čtvrthodiny před koncem tvrdou ranou prověřil Berishu. Ten se vzápětí blýskl i proti dělovce Khvichy Kvaratskhelii.

Gruzínský reprezentant se dostal do vyložené šance i v samotném závěru základní hrací doby, jenže albánský kouzelník dokázal jeho pohotové zakončení vykopnout mimo tři tyče. Hostující brankář se mohl zlobit na své spoluhráče za nedůraz v defenzivě, ti se mu však v 91. minutě náramně odvděčili. Povedenou týmovou akci totiž zakončil Kovalenko exkluzivním obstřelem na zadní tyč.

Úvodní minuty utkání nenabídly příliš atraktivní podívanou. To se v 17. minutě změnilo poté, co šla Fiorentina do vedení. M’Bala Nzola vybídl ke skórování Bonaventuru, který z otočky zpoza vápna vymetl pravou šibenici, ke změně skóre však výrazně přispěla branková konstrukce.

Boloňa se v první půli trápila. První střelu vyprodukovala až ve 34. minutě, poté co jí byla nabídnuta možnost skórovat z pokutového putníku. K exekuci se postavil Zirkzee, který ranou doprostřed nedal gólmanovi šanci.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Po změně stran mohla jít Fiorentina opět do vedení poté, co nedovoleně v pokutovém území zahrál Victor Kristiansen. Nabídnutou šancí nepohrdl González, který propálil gólmana střelou do levé části branky.

Zbytek druhé půle nabídl spíše pološance na obou stranách. V 88. minutě ale mohl srovnat stav duelu Lewis Ferguson, který obdržel balon v šestnáctce, jenže jeho střele dokázal pohotově vystavit stopku Pietro Terracciano.

Zápas byl od úvodu velmi vyrovnaný, jelikož oba týmy zvolily pozvolné tempo. První pozdvižení přišlo po půlhodině hry, kdy ve vápně zfauloval domácího hráče řítícího se na bránu gólman Carnesecchi. K pokutovému kopu se postavil Success, který ale úspěšný nebyl a poslal míč pouze do tyče.

Na konci poločasu se Udinese přece jen prosadilo. Walace napřáhl z velké dálky, jeho střela se otřela o jednoho z Lombarďanů a skončila v síti.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Druhá půle se nesla v podobném duchu jako ta předchozí. Hrálo se spíše ve středu hřiště a ani jednomu celku se nedařilo výrazně ohrozit bránu soupeře. V 61. minutě mohl navýšit vedení Roberto Pereyra, jenž pálil zpoza šestnáctky a mířil k levé tyči, ale Carnesecchi předvedl výborný zákrok.

Jednu z mála příležitostí si připravila také Atalanta, Gianluca Scamacca se v 79. minutě uvolnil v pokutovém území, jenže svou šanci nedokázal proměnit a míč poslal vysoko nad bránu. V závěru utkání se Bergamu povedlo srovnat. Ederson se po centru z levé strany vyvýšil ve vápně a hlavou uklidil míč k levé tyči.

Vlci, kteří v posledním soutěžním duelu podlehli pražské Slavii, začali klání aktivně, branka Bryana Cristanteho však musela být odvolána kvůli ofsajdu. Blízko k překlopení vah na stranu svého týmu byl i Luis Alberto, jeho pokus ale skončil na tyči. La Lupa tak opět potvrdila, že se jí v posledních duelech se svým městským rivalem nedaří, neboť do jeho sítě neskórovala už potřetí v řadě.

Statistiky utkání. Opta by Stats Perform

Inter – Frosinone (20:45)

Tabulka Serie A