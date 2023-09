Frankfurtský Oktagon patřil Řekům. Veličkovič dominoval v odvetě s Kozmou

Fotbalový Eintracht sice v ten den hrál v Bochumi, sportovní fanoušci ale v sobotu z Frankfurtu neodjeli. To poznal český gigant bojových sportů Oktagon, který vyprodal tamní Festhalle. Jak se galavečer, který určil finalisty turnaje Gamechanger, povedl? Redakce Livesport Zpráv to do města nad Mohanem vyrazila zjistit.

Oktagon je organizace česko-slovenská, diváky i bojovníky ale láká z celého světa. Není se čemu divit, že ve Frankfurtu v sobotu měli největší odezvu domácí. Niko Samsonidse se na domácí scéně představil po dvou a půl letech a hned zapsal působivé vítězství na submisi. Krajan Denis Ilbay ještě v prelims předvedl jeden z výkonů večera, když ve druhém kole utekl hrobníkovi z lopaty (resp. Marcelo Novákovi z dlouhé snahy o submisi), v závěrečném kole vyhrál na TKO a udržel si tak neporazitelnost.

Když zmiňujeme kandidáty na výkon večera, nutno říct, že je z čeho vybírat. Přihlásit se o tenhle primát může třeba Kerim Engizek. Německá welterová jednička otevírala svým debutem v Oktagon MMA hlavní kartu a za minutu a půl knokautovala Argentince Juareze. Zápasník, který do boje nastupoval s tureckou vlajkou, na nic nečekal v kleci ani v pozápasovém rozhovoru, když se rovnou přihlásil o titulovou šanci.

Dominantními výkony o sobě dali vědět dva řečtí bojovníci. Andreas Michailidis nedal Louisi Glismannovi v semifinále turnaje Tipsport Gamechanger nejmenší šanci a Dána, který se v květnu proslavil neuvěřitelnou submisí na omoplatu, knokautoval za půl minuty. Ještě než se dozvěděl finálového soupeře, jeho krajan Ioannis Palaiologos vyzval Christiana Jungwirtha.

Domácí "Kelt" sklidil zcela jednoznačně největší ovace. Fanoušci reagovali hlasitě na každý trefený úder, koneckonců na nohou byli už při jeho nástupu, kdy celá hala zpívala jeho nástupní píseň Auf Gute Freunde. Všichni "dobří přátelé" v nabité Festhalle ale populárnímu rodákovi ze Stuttgartu nepomohli, Palaiologos ho porazil v prvním kole a při kimuře mu div neoddělil ruku od zbytku těla. "Možná můžeme mít dva bonusy," vtipkoval po zápase na to konto, že by extra výdělek za výkon večera přidělil sobě i krajanovi Michailidisovi.

Německým fanouškům zklamaným z Jungwirthovy prohry nakonec udělala radost Katharina Dalisda. Rodačka z Frankfurtu na sebe nenechala sednout tíhu okamžiku před domácím publikem, ve třetím kole porazila Australanku Jacintu Austin a stala se vůbec první německou šampionkou Oktagonu.

Finále turnaje Gamechanger se nakonec obejde bez českého zastoupení. David Kozma už ve svém 45. profesionálním zápase podlehl Bojanu Veličkovičovi. Srb v odvetě klání z prosince 2021 podal bezchybný výkon a "Růžového pantera" v prvním kole zabušil do země.

Finále Gamechangeru tak bude mít buď řeckého, nebo srbského vítěze. Jestli jsou semifinálová klání předzvěstí toho, jak bude vypadat korunovace vítěze, můžou se fanoušci těšit na parádní podívanou. Ale raději nemrkat - Michailidis i Veličkovič ukázali, že rozhodující rána může padnout každou sekundou.