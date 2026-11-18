Pardubice – SaiPa 5:2
Extraligový šampion se ve čtvrtfinále utká s vítězem série mezi Eisbären Berlín a KooKoo Kouvola. První zápas vyhráli Eisbären 5:3, odveta se ještě hraje.
Východočeši si z úvodního duelu přivezli jednobrankový náskok, který mohli vylepšit v první přesilovce zápasu, jenže skóre se neměnilo. Zanedlouho nevyužil svou šanci ani Poulíček. Do vedení se ve 12. minutě dostali hosté, když Peski z dorážky překonal brankáře Willa.
Hráči Lappeenranty, v jejichž sestavě nastoupil expardubický obránce Trejbal, pak hráli v početní výhodě a svůj tlak si přenesli i do dalšího průběhu první třetiny. Toho využil slovinský útočník Žeželj a zblízka zvýšil na 2:0 pro finský celek.
Ve druhé třetině se role obrátily a góly začaly střílet Pardubice. Ve 23. minutě se nejprve Kaut dostal na modré čáře k puku a přesnou střelou snížil. Za dalších 66 vteřin už bylo vyrovnáno, když pardubickou kombinaci zakončil střílející obránce Ludvig.
Když ve 37. minutě neuspěl hostující Tauslahti a navíc byl vzápětí vyloučen, následoval třígólový úder Pardubic. V početní výhodě se domácí trefili dvakrát, nejprve Stránský a po něm využil Sobotkovu nabídku Smejkal. Ještě stále ve druhé třetině se pak před brankářem Grigalsem prosadil Nosek. Východočeši v závěru druhé třetiny vstřelili tři góly během pouhých 105 vteřin.
Ve třetí části mohli hosté ještě reagovat v přesilovce, ale neuspěli. Východočeši dál hájili pohodlný náskok, který jim v součtu s prvním zápasem zajistil postup do další fáze evropské klubové soutěže. Čtvrtfinálové zápasy se budou hrát v průběhu prosince.