Mrázek pomohl Chicagu v NHL 31 zákroky k zisku bodu, Dostálovi se střídání příliš nevydařilo

Petr Mrázek (31) pomohl v NHL hokejistům Chicaga 31 zákroky k zisku bodu za prohru 3:4 v prodloužení s New Yorkem Rangers. Lukáš Dostál (23) nastoupil do branky Anaheimu od třetí třetiny za stavu 2:2 a inkasoval dvakrát z deseti střel Edmontonu, který zvítězil 5:3. Pod výhru se podepsal hattrickem Evander Kane.

Chicago vedlo trefou Alexe Vlasice, ale v čase 6:16 už prohrávalo 1:2. Mrázek neměl nárok, Alexis Lafreniére i Chris Kreider zakončili akci do odkryté branky. Druhý gól Rangers padl navíc po kuriózním momentu. Domácímu útočníkovi Borisi Katchoukovi se při blokování střely zlomil nůž na brusli, na střídačku mířil po čtyřech, zatímco se odrážel pravou nohou a tlačil jej chvíli Isaak Phillips. Mezitím se hosté dostali do přečíslení, ze kterého udeřili.

Náskok Rangers zvýšil z dorážky Jonny Brodzinski. Chicago si vynutilo prodloužení v závěrečných sedmi minutách základní hrací doby tečemi Nicka Foligna a Jasona Dickinsona. Zápas rozhodl z přečíslení tři na dva Mika Zibanejad. Mrázek tak neprodloužil svou sérii osmi startů, ve kterých vytáhl úspěšnost zásahů na 90 procent a více.

Chicago prohrálo pošesté v řadě a zůstává v lize poslední. "Už možná déle než měsíc jsem ale spokojený s pracovní morálkou a nasazením. Jen se většinou nedostavily výsledky, jaké si přejeme," uvedl trenér Chicaga Luke Richardson. "Ale přibližujeme se každým dnem. Poslední zápasy skončily o gól a poslední jsme dotáhli i přes nepříznivý vývoj do prodloužení, když jsme vyrovnali při hře bez brankáře. Doufám, že nás to povzbudí do dalšího utkání," doplnil.

Anaheim vedl třikrát gól, přičemž na 3:2 upravil ve 44. minutě Ryan Strome svou druhou trefou v utkání. Obrat režíroval Connor McDavid, který si u všech tří gólů připsal asistenci. Po jeho přihrávce usměrnil puk do odkryté branky Zach Hyman a vyrovnal ve 49. minutě na 3:3. Za 88 sekund otočil skóre v přesilové hře střelou z pravého kruhu Leon Draisaitl, jehož uvolnil křížným pasem McDavid. Výhru zpečetil při risku Ducks bez gólmana Kane, který vstřelil i první dvě branky týmu.

"Zasloužili jsme si vyhrát, ale mají skvělý tým a dva nejlepší hráče na světě," uvedl útočník Anaheimu Leo Carlsson. "Všechny naše lajny hrály dobře. Neměl jsem ani problém nasazovat naši čtvrtou na Draisaitla nebo McDavida. Měli jsme na ně strategii a myslím si, že hráči odvedli dobrou práci," doplnil trenér Greg Cronin. Dostál nahradil v brance Johna Gibsona, který utrpěl zranění v dolní části těla.

Ve zbývajícím utkání pátečního programu zdolala Minnesota doma Pittsburgh 3:2. Vítězný gól vstřelil v 50. minutě z dorážky Kirill Kaprizov a zpříjemnil slavnostní zápas Marku-Andre Fleurymu. Zkušený brankář převzal před úvodním buly stříbrnou hokejku s vyrytou číslovkou tisíc, symbolizují počet utkání, které v soutěži odchytal.

Fleury se v utkání vytáhl, kryl 34 střel a byl vyhlášen první hvězdou. "Marc chytal skvěle. Po zápase jsem v kabině týmu říkal, že bylo úžasné sledovat jeho výkon i soutěživost. Byl rozdílovým hráčem," pronesl trenér Minnesoty John Hynes na adresu Fleuryho, který si připsal 553. vítězství v NHL. Lepší je pouze Martin Brodeur (691).

Tabulka NHL