Datové zrcadlo extraligy: Kanadské posily ve Spartě. Terno, nebo jen líbivá jména?

Hokejová Sparta ohromila na konci přestupního období fanoušky v celé zemi, když s velkou pompou přivedla dva zvučné Kanaďany, oba zvolené v prvním kole draftu NHL. Hráče s víc než 650 starty v nejslavnější lize světa a téměř 1000 trestnými minutami, útočníka Zacka Kassiana (33), a obránce Nicolase Beaudina (24), mistra světa z roku 2021. Co napověděla o jejich budoucnosti ve Spartě čísla a jak si vedli tito borci v NHL resp. AHL?

Za 12 sezon v NHL neabsolvoval ani jednou plnou porci zápasů. Nejlepší ročník (2019/20) zažil v Edmontonu (15+19) po boku Connora McDavida a Leona Draisaitla, kteří byli jeho nejčastějšími spoluhráči. Nastupoval s nimi hojně mezi lety 2018 a 2021. McDavid s ním v tomto období odehrál víc než třetinu svého času na ledě, když byl Kassian v sestavě. U posily Sparty to dokonce byla víc než polovina ice timu.

Jenže aktuálně nejlepšímu hráči světa příliš neprospíval. Ba naopak. S ním na ledě byl McDavid ve statistice očekávaných gólů v mínusu (-1,75), zato bez něj výrazně v plusu (13,3). Nicméně sekundovat top světovému hráči není jednoduché.

Pokud byl urostlý forvard v něčem v průběhu let konstantní, je to velký počet hitů. Nejedná se o závratná čísla, ovšem ve svých nejlepších letech se v tomto kritériu vešel do první třicítky NHL. Je to tedy tvrďák, i když v jejich další statistice moc neexceluje. Jeho maximum zblokovaných střel je totiž pouhých 16 za celou sezonu (2016/17). Pro porovnání – ve stejné sezoně zastavil nyní litvínovský Ondřej Kaše o dvě rány méně, a to odehrál o téměř 300 minut méně. Stejně bloků nasbírala třeba ofenzivní hvězda Toronta William Nylander.

Fanouškům se Kassian vryl do paměti spíš jako bitkař. Za svou kariéru stihl v základní části NHL 40 pěstních soubojů, což není málo, ale ani moc. Každopádně vzhledem k tomu, že ne vždy měl na kontě všechny zápasy, jde v rámci bitkařů o slušné číslo. Tahle posila může přinést hodně tvrdosti, ale je ta vůbec v extralize v takové míře zapotřebí? Je to opravdu to nejdůležitější s přísnějšími tresty za bitky a ostřejším metrem na hity? Nebude Kassian spíš Spartu oslabovat, když se bude držet svého stylu? Zatím tomu nic nenasvědčuje, úvodní tři starty za nový klub zvládl s čistým štítem.

Statistiky jeho produkce a pobytu na ledě však vypovídají o tom, že v tomto směru příliš nepomůže. Po většinu své kariéry byl na ledě až na výjimky přehráván. Například se ani v jedné sezoně nedostal do pozitivních čísel, co se týká poměru střel vlastního týmu a soupeře během jeho pobytu na ledě. Jak už bylo zmíněno, nejlepší časy zažíval vedle elitních hráčů Edmontonu, ale je zajímavé, že v sezoně 2018/19, kdy už s nimi nastupoval, byla jeho čísla stejně špatná.

Soupeři měli víc ohrožujících střeleckých pokusů, střel i nebezpečných šancí, zkrátka ve všech statistikách převahy byl Kassian na té horší straně. Ve svých nejlepších sezonách byl pouze průměrným útočníkem NHL. A například v pořadí podle hodnoty očekávaných gólů v jeho nejproduktivnějších letech 2018 až 2021 byl z 557 útočníků NHL až na 429. místě… Každopádně průměrný forvard elitní zámořské ligy nemusí být špatný v extralize. Góly však od něj ve větší míře čekat nelze.

Kanadský obránce byl na draftu 2018 považován za ofenzivního zadáka se skvělým pohybem. V NHL se však byl schopen prosadit víc jen v sezoně 2020/21, a to na 19 zápasů v dresu Chicaga. Po této sezoně si také v Rize pověsil na krk zlatou medaili z mistrovství světa (10 zápasů, 0+1).

Většinu své kariéry zatím odehrál v AHL, a to na farmách Chicaga a Montrealu. Jeho nejčastějším spoluhráčem v předposledním roce v Rockfordu (2021/22) byl nynější český reprezentační bek Jakub Galvas. Pozorný divák si může Beaudina pamatovat i z posledních dvou Spengler Cupů.

V AHL nejsou tolik dostupné statistiky jako v NHL, pohledem na ty základní se dá říct, že svou nejpovedenější sezonu zažil minulý rok. Ve 42 utkáních získal 26 bodů, což je na obránce velice slušné číslo. Ovšem jen 10 bodů z toho bylo primárních, tedy gól nebo první asistence. Podobných čísel byl schopen dosáhnout už dřív. Většinu z těchto bodů navíc nezískal při přesilovce. To je na jednu stranu pozitivní, protože produkce od obránce ve vyrovnané hře je velmi ceněná, ale zároveň to ukazuje na to, že to nebude posila do hry v početní výhodě.

Beaudinova čísla z jeho krátké kapitoly v NHL nevypadají dobře, ovšem je nutné si uvědomit, že se jedná o opravdu malý vzorek zhruba 250 minut v nejlepší lize na světě. Když byl na ledě při hře pět na pět, jeho tým byl přehráván, a to hodně. Kontroloval méně než 40 % střeleckých pokusů.

Jediná statistika, která je pro něj příznivá, jsou vstřelené a inkasované góly. Těch padlo na každé straně stejně, když byl na ledě. Dalším plusem je, že dostal jen jeden menší trest. Odehrál i celkem 23 minut v přesilovce, kde vyprodukoval jednu asistenci a byl na ledě u osmi nebezpečných situací.

Těžko předjímat, co od Beaudina čekat v extralize. Rozhodně má lepší životopis než další kanadští obránci aktuálně působící v extralize jako například liberecký T.J. Melancon nebo hradecký Jérémie Blain. To ovšem neznamená, že se prosadí. Na rozdíl od Kassiana pro něj bude výhodou, že už v sezoně pravidelně hrál na farmě Montrealu a nejde tak o úplně studeného hokejistu. Navíc mu mohla pomoct i reprezentační přestávka, během níž se mohl sžít s týmem.