Řepík: Základní část hodnotím kladně, neměli jsme výkyvy a udělali jsme sparťanský rekord

Kapitán hokejové Sparty Michal Řepík (35) rozhodl gólem 90 sekund před koncem o výhře Pražanů nad Mladou Boleslaví v posledním utkání základní části extraligy. V rozhovoru s novináři poté přiznal, že je rád, že se jeho tým rozloučil s dlouhodobou částí vítězstvím a zároveň vytvořil nový klubový rekord v počtu získaných bodů (111).

"Byl to jeden ze zápasů, kdy jsme soupeře hodně přestříleli. Tlačili jsme se do nich, ale jejich gólman chytal výborně. Dlouho jsme ho nemohli prostřelit, ale naštěstí 90 vteřin před koncem to tam propadlo," řekl Řepík novinářům po výhře 2:1.

Sparta už měla jistotu, že postoupí do play off z druhého místa. "V uvozovkách nám o nic nešlo, ale není to tak, že bychom se na něco vykašlali. Minule ve Varech jsme byli v první třetině lepší, ale pak nám dali jeden dva góly a rozpadla se nám celá hra. Dělali jsme stupidní fauly. Po zápase jsme si k tomu něco řekli a v posledním utkání před play off jsme před našimi fanoušky chtěli odevzdat lepší výkon, což si myslím, že se nám povedlo," uvedl pětatřicetiletý útočník a poukázal na páteční nezdar na západě Čech.

Statistiky utkání. Livesport

Řepík měl dnes několik příležitostí, prosadil se ale až z poslední. "Nějaké šance jsem měl. Dá se říct, že druhou polovinu sezony se trápím v koncovce. Není to ono. Jsem rád, že jsem se trefil v posledním zápase před play off, a třeba mi to pomůže do dalších bojů," přál si.

Hlavní postavou byl Růžička

Nejvýraznější postavou utkání byl mladoboleslavský brankář Jan Růžička, který si připsal 41 zákroků. Domácí gólman Jakub Kovář čelil jen deseti střelám. "Občas se to tak sejde. Je to dobrý gólman a dá se říct, že jsme ho rozchytali. On se pak cítil dobře a bylo těžké ho prostřelit," řekl Řepík na Růžičkovu adresu.

S umístěním v základní části byl spokojený. "Bylo to výborné. Odvedli jsme dobré výkony, neměli jsme výkyvy v sezoně a udělali jsme sparťanský rekord. Základní část musíme hodnotit kladně," řekl Řepík.

Pražané si tak zajistili přímý postup do čtvrtfinále play off a nemusejí hrát předkolo. "Teď si odpočineme, máme pár dní volno. Pak dobře potrénujeme a uvidíme, na koho půjdeme. Další týden se budeme připravovat přímo na něj," uvedl zkušený útočník.

Vedle bodového rekordu Sparta překonala i klubový rekord v počtu diváků, její zápasy sledovalo průměrně 11.586 fanoušků. Dnešní souboj s Mladou Boleslaví, ve kterém o nic nešlo, sledovalo i přes kolizi s fotbalovým derby 9418 fanoušků. "Je to skvělé. Věděli jsme, že je derby, ale máme výborné fanoušky. Jsme rádi, že jich bylo přes devět tisíc. Doufám, že budou chodit v play off ještě v hojnějším počtu," přál si Řepík.

Přehled utkání Sparta – Mladá Boleslav 2:1