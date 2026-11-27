Boston – Toronto 1:3
Pastrňák se ve 14. minutě po vhazování v obranném pásmu rozjel k soupeřově brance, ale po několika krocích klopýtl, zamířil na střídačku a hned z ní do kabiny. V utkání odehrál mistr světa z předloňského roku jen necelých šest minut, led opustil za stavu 1:0.
Toronto vyhrálo z předchozích deseti zápasů NHL pouze ten poslední, ale proti oslabenému Bostonu dokázalo utkání otočit. Obránce Morgan Rielly dal první dva góly v sezoně a ve třetí třetině potvrdil vítězství hostů Colton Sissons.
Nashville – Utah 5:6sn
Utah s Karlem Vejmelkou v brance zvítězil v Nashvillu 6:5 po samostatných nájezdech. Českého brankáře už na konci první minuty překonal Filip Forsberg, ale hosté pak smazali dvougólové manko a v rozstřelu Vejmelka zastavil všechny tři hráče Predators.
New Jersey – Calgary 5:3
New Jersey Devils před utkáním proti Calgary povolali z AHL Davida Ritticha, ale český brankář si první start v sezoně nepřipsal. Jake Allen vychytal Devils výhru 5:3, nejlepší hráč zápasu Jack Hughes měl bilanci 1+3.