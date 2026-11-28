Pastrňák, nejproduktivnější Čech v soutěži, se v první třetině odpoledního duelu Bostonu s Torontem po vhazování v obranném pásmu rozjel k soupeřově brance, ale po několika krocích klopýtl, zamířil na střídačku a do kabiny. Problém má zřejmě s nohou. Odehrál jen necelých šest minut, Bruins podlehli Maple Leafs 1:3.
"David nám chyběl a nedokázali jsme ho nahradit, hlavně při přesilovce pět na tři. Kluci jsou v týmu už dost dlouho. Vědí, že když jsou nejlepší hráči mimo hru, tak musí zabrat o to víc a pro některé z nich je to skvělá příležitost. Dneska ji ale nevyužili," litoval trenér Marco Sturm.
Nečas nenastoupil kvůli zranění v horní části těla. Colorado i bez českého kanonýra dokázalo ve třetí třetině smazat tříbrankové manko a porazilo Minnesotu 4:3 po samostatných nájezdech.
Buffalo – Pittsburgh 3:6
Kulich zažívá vydařené období. V posledních šesti zápasech se pyšní bilancí 5+2 a po sérii zranění ukazuje svůj ofenzivní potenciál. Proti Pittsburghu se prosadil po půl minutě hry. Zápas ale zakončil se třemi zápornými body. Buffalo prohrálo sedmé z posledních 10 utkání a v tabulce Východní konference kleslo na 10. místo. Pittsburgh přerušil sérii pěti proher, i tak je poslední.
"Prvních deset minut jsme hráli dobře, pak jako by nám odešly nohy. Nestíhali jsme bruslit se soupeřem a byli jsme horším týmem. Od našeho zhoršeného pohybu se odvíjelo úplně všechno, ve zbytku zápasu jsme se neměli čeho chytit," řekl trenér Sabres Lindy Ruff.
Philadelphia – Vancouver 5:2
Hronek se prosadil podruhé v sezoně a bodoval ve čtvrtém z posledních pěti zápasů, výsledkové trápení Vancouveru ale nepřerušil. Se 13 body jsou Canucks nejhorší v celé lize. Vladař zlikvidoval 18 z 20 střel a podruhé v ročníku vychytal dvě výhry za sebou. Druhou asistencí v sezoně se pod výhru podepsal obránce David Jiříček.
"Bohužel strašně zaostáváme v kvalitě speciálních týmů. Při hře pět na pět dokážeme soupeřům konkurovat, nefungují nám ale ani přesilovky, ani oslabení. Kdyby se počítalo jen skóre při hře pět na pět, bylo by to dneska 2:2," litoval kouč Vancouveru Manny Malhotra.
Chytil po zranění ramene odehrál sedm utkání, proti Philadelphii ale pouhých pět minut. Na začátku druhé třetiny najel do Tysona Foerstera a po nevinně vypadající kolizi pro něj zápas skončil.
Edmonton prohrál už popáté za sebou, v pátek se Seattlem 2:4. V Západní konference ale Oilers dál drží druhé místo za Minnesotou. První gól Edmontonu vstřelil Connor McDavid a vylepšil si bilanci po 28 zápasech už na 60 bodů. Od začátku sezony hvězdný Kanaďan vyšel bodově naprázdno v jediném utkání.