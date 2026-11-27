Klíma vyrovnal v přesilovce na 1:1 střelou z otočky. "Když Danny (Audette) dostal puk na modré čáře, rychle jsem se podíval a viděl jsem, že tam je pět vteřin. Věděl jsem, že něco musíme dostat na bránu. No a vyšlo to," řekl rodák z Tampy.
V čase 44:44 pak po samostatném úniku v početní výhodě Energie dokonal obrat na 2:1. "Griff (Griffin) Mendel to výborně vypíchl do brejku ke mně. Věděl jsem, že mám čas ujet," uvedl devětadvacetiletý syn bývalého útočníka a vítěze Stanleyova poháru s Edmontonem z roku 1990 Petra Klímy.
V posledních čtyřech zápasech zaznamenal stejný počet tref. "Cítím se super, ale ještě máme hodně zápasů do konce sezony. Musíme šlapat dál," mínil někdejší hráč Hradce Králové či Liberce.
Po jeho druhém zásahu se Karlovým Varům naskytla pětiminutová přesilovka poté, co Marcel Marcel fauloval Nicholase Jonese. Navíc domácí kapitán Michal Kempný po dalším nepovoleném zákroku poskytl hostům dokonce dvouminutovou početní výhodu pět na tři. Rytíři se však ubránili a v závěru do prázdné branky stanovil konečný výsledek Samuel Vigneault.
"Naše hra v oslabení rozhodla. Samozřejmě bylo hodně vyloučení, ale naše hra v oslabení byla dnes výborná. Samozřejmě nervy byly, ale musíme si tohle pohlídat a nesmíme si ubližovat fauly. To už jsou dva zápasy za sebou, co máme pětiminutové tresty. Musíme si to prostě pohlídat," prohlásil Klíma.