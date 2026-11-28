Český útočník David Pastrňák z pátečního utkání, které Boston doma prohrál 1:3, odstoupil už v první třetině. Ve 14. minutě se po vhazování v obranném pásmu rozjel k soupeřově brance, ale po několika krocích klopýtl, zamířil na střídačku a hned z ní do kabiny.
Zranění tahouna Bostonu podle všeho není vážné, trenér Sturm jeho stav označil frází "day to day". "V neděli (proti Vancouveru) hrát nebude. Situaci si vyhodnotíme v pondělí a uvidíme, jak to bude vypadat," uvedl trenér.
Pastrňák bude chybět poprvé v sezoně. Dosud nastoupil ve všech 25 zápasech Bruins a v bodování je nejlepším hráčem Bostonu s bilancí 11+21.