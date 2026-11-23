Finsko
Tamperské derby se v pátek proměnilo v exhibici. Ilves nedal mistrovské Tappaře šanci a rozdrtil ji 6:2. Rovnou pod čtyři branky vítězného mužstva se navíc podepsali Češi. Skóre v páté minutě otevřel 20letý Ondřej Kos, který po rychlém protiútoku dva na jednoho obhodil brankáře Juhu Metsolu. Hlavní roli ale sehrál Lakatoš, který do klubu přišel sotva před dvěma týdny a od té doby podává skvělé výkony.
Tentokrát ve druhé třetině stihl během necelých devíti minut nastřílet hattrick. Nejprve dorazil do brány odražený puk, pak se v přesilovce trefil tvrdou střelou zápěstím k bližší tyči, a nakonec z úniku prostrčil puk mezi betony soupeřova gólmana. U všech tří branek mu asistoval Jašek.
Kromě Lakatoše se v pátek o hattricky postarali také Petrus Palmu ze SaiPy a Antti Saarela z Lukka. Tři hattricky v jeden den přitom Liiga pamatuje naposledy 25. listopadu 1999 – a stejně jako nyní i tehdy zaznamenal jeden z nich Čech. Konkrétně Jan Čaloun z IFK Helsinky.
Ale zpět k Lakatošovi – ten má v Ilvesu smlouvu jen do ledna, rychle ale sbírá pádné argumenty pro její prodloužení. V pěti zápasech zapsal už sedm kanadských bodů (4+3) a v uplynulém týdnu se mu dařilo i na ledě Kiekko-Espoo. Tam dvěma gólovými přihrávkami pomohl k triumfu 5:2. Jašek v tomtéž utkání skóroval. V derby na straně Tappary nastoupil Ondřej Pavel, jenže nebodoval a jeho tým prohrál šestý ligový zápas v řadě. Navíc se poroučel i z osmifinále Ligy mistrů, v němž po úvodní porážce 2:4 uhrál doma s Mannheimem jen remízu 2:2. Pavel se na výsledku podílel úvodním gólem zápasu.
Blýskla se i dvojice z Kärpätu. Útočník Matyáš Kantner ve středečním zápase v Turku nahrál na čtyři góly, obránce Jiří Ticháček na tři – ve třech případech asistovali společně – a jejich tým vyhrál 6:3. Zbytek týdne mu ovšem moc nevyšel – po prodloužení podlehl poslednímu KooKoo 4:5, ačkoli Ticháček opět dvakrát asistoval, a poté nestačil ani na předposlední Jokerit. Ten zvítězil 5:3.
Nejproduktivnějším Čechem Liigy zůstává Andrej Šustr. Obránce Jukuritu si polepšil o dvě asistence, ač tým oba zápasy prohrál. Ve středu 2:3 po prodloužení s Jokeritem a v sobotu 1:3 s TPS Turku. S 24 body (1+23) je třetí v kanadském bodování soutěže.
Pelicans ve středu oznámili, že Patrik Bartošák z osobních důvodů opustil tým. Šanci tak dostal 18letý Poletín a plně ji využil. Ve středu na ledě Ässät při druhém startu v Liize zastavil 14 ze 16 střel a díky výsledku 5:2 slavil první výhru v soutěži. Klub z Lahti tím navíc utnul sérii pěti porážek. Do branky soupeře se na startu druhého dějství postavil Jan Bednář. Tou dobou už jeho mužstvo prohrávalo 0:3, on sám ze 17 střel inkasoval jednou. Jeden gól padl po jeho odvolání na střídačku.
Poletín poté chytal i ve zbylých dvou zápasech týdne. V pátek pustil pět gólů z 25 střel při porážce 2:5 s lídrem Liigy Lukkem. V sobotu ve Vaase ale úspěšně vzdoroval po celou základní hrací dobu a hokejisté Sportu ho překonali až v prodloužení, díky čemuž zvítězili 1:0. Pelicans jsou na 14. místě a nad sestupovým pásmem se drží na vzdálenost jediného bodu.
Po zranění se vrátil Petr Fridrich a hned zaznamenal gól. Útočník SaiPy se trefil proti TPS Turku, přidal k tomu asistenci a se spoluhráči se nakonec radoval z vysoké výhry 7:2. S osmi góly je mezi krajánky nejlepším střelcem soutěže. Dvě nahrávky si připsal obránce Ondřej Trejbal.
Českou kolonii ve Finsku rozšířil obránce Ondřej Mikliš. Úřadující mistr extraligy s Pardubicemi v pondělí podepsal s KalPou smlouvu do konce sezony. Ve středu proti Lukku si při debutu připsal asistenci, KalPa ale prohrála 3:7. Tým z Kuopia se nachází v sestupovém pásmu na 15. příčce.
Nebodovali/nehráli: Michal Jordán z Pelicans, David Němeček z IFK Helsinky a Lukáš Kaňák z KalPy (všichni bez bodu), Tomáš Mazura z KooKoo a Samuel Jung z KalPy (mimo sestavu).
Švédsko
Färjestad nenašel přemožitele 15 zápasů v řadě, ani jednou nepadl v základní hrací době a naháněl hned dva rekordy. Jenže do cesty se mu v 18. kole SHL postavilo Malmö a v jeho bráně zeď jménem Langhamer. Český brankář ve službách Redhawks pokryl všech 31 střel lídra tabulky a zásadně přispěl k triumfu 3:0. Färjestad nejenže nedokázal vyrovnat rekord v počtu výher v řadě, ale nepodařilo se mu ani zbořit 51 let starý zápis Leksandu. Nikdo dosud nebodoval v 18 utkáních od začátku ročníku v řadě.
Pro Langhamera to byla už třetí vychytaná nula sezony. Tolik jich doteď v jednom ročníku SHL nikdy nenastřádal. Po 12 odehraných zápasech má úspěšnost zákroků 93,77 %. Asistencí přispěl k výsledku i Robin Hanzl, který se do statistik stejným způsobem zapsal i ve čtvrtek při výhře 3:2 po prodloužení nad Rögle. Malmö je páté.
Färjestad se před oním duelem v týdnu utkal ještě s Frölundou, kterou přetlačil po prodloužení 3:2. Jeho útočník Radim Zohorna v tomto případě nahrával na úvodní gól, který padl při přesilové hře, a s 16 body (6+10) je 10. v kanadském bodování ligy. Färjestad vede soutěž o šest bodů a má na nejbližšího pronásledovatele dva zápasy k dobru.
Jan Myšák se v sobotu dostal na metu 10 vstřelených gólů. Proti Växjö zvyšoval v první třetině na 2:0 a jeho trefa se nakonec ukázala jako vítězná, HV 71 vyhrálo 3:1. Ve čtvrtek ale tým z Jönköpingu prohrál v českém souboji v Linköpingu 1:3. Nikdo z trojice Myšák, Lukáš Rousek a Jakub Vrána nebodoval. Vrána zůstal bez bodu i při porážce 1:2 po prodloužení na ledě Björklövenu. HV 71 je dál poslední a na 12. místo, které zaručuje záchranu, ztrácí dva body.
V hluboké krizi se nachází Rögle. Ve čtvrtek prohrálo 2:3 po prodloužení v Malmö a v sobotu doma 2:3 s Timrou. Ligových porážek v řadě má na kontě už šest, nejvíc od podzimu 2024. Luboš Horký ani v jednom utkání nebodoval a jeho tým je devátý.
Švýcarsko
Zug se stále drží v popředí National League a pod jeho dobré výsledky se hojně podepisují Češi. Při středeční výhře 3:0 nad Ajoie přidal v úvodu poslední třetiny pojistku Dominik Kubalík. V pátek pak EVZ rozdrtili Servette 7:1. Kapitán Jan Kovář i Kubalík si připsali po dvou asistencích, jednou nahrával také obránce David Sklenička.
Následně na ledě Ambri-Piotty otevřel po pouhých 22 sekundách hry skóre Kovář. Zug ovšem náskok ztratil, bod zachraňoval v závěrečných vteřinách při hře bez brankáře, a nakonec padl v prodloužení 3:4. Útočník vítězného celku Petr Kodýtek v utkání nebodoval a totéž platí i pro předcházející porážku Ambri-Piotty v Langnau 4:6. Zug je třetí, přestože kvůli rekonstrukci stadionu odehrál minimálně o čtyři zápasy méně než soupeři.
Těšit ho může, že ho nečeká kontumace za přerušené utkání z předminulého týdne, v němž hostil právě Ambri-Piottu. Kvůli zatékající střeše se ale duel nedohrál. Vedení ligy rozhodlo o tom, že se zápas bude celý opakovat 30. listopadu.
V National League dál jednoznačně vládne Curych. Šimon Hrubec nejprve zastavil 26 z 28 střel při výhře 5:2 v Lausanne a poté 22 ze 23 pokusů Lugana, které Curych přejel 4:1. Lídr soutěže vyhrál 20 z 22 zápasů a na druhý Bern má náskok 13 bodů.
Trápící se Davos se bez zotavujícího se Filipa Zadiny v lize představil za posledních sedm dní jen jednou. V sobotu prohrál 2:3 v Klotenu. Ve stejný den hrál Biel doma s Bernem a byla z toho přestřelka 5:9. Za poražené se trefil Petr Čajka.