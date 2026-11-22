"Za celou kariéru jsem takhle nekřičel. Kdybychom po první třetině prohrávali 0:3, tak by se nikdo nemohl divit... Skoro jsem si o první přestávce v kabině vyřval hlasivky, abychom se probrali, protože jsme navázali na mdlý výkon z Olomouce. Doufám, že už takhle nikdy nebudu muset řvát, ale bylo to potřeba, protože to z naší strany nebylo vůbec dobré," přiznal Šimek po utkání v rozhovoru.
Šimkův proslov tým probudil a Liberečtí ve druhé části nasázeli svému soupeři čtyři branky v rozmezí necelých pěti minut. Tu úvodní vstřelil ve 30. minutě právě liberecký kapitán.
"Dostal jsem výbornou křížnou přihrávku od Tomáše Filippiho a vystřelil jsem. Soupeřova obrana se následně úplně rozestoupila a já jsem dostal prostor si z vrcholu kruhů dojet pro dorážku," popsal svou čtvrtou trefu v sezoně účastník posledních olympijských her v Miláně.
Gól na 1:1 odstartoval ofenzivní smršť Bílých Tygrů. "Vyrovnávací gól nás hodně nakopnul a měli jsme vynikající pasáž, kdy jsme přidali další tři branky. Celá druhá třetina byla v naší režii a překlopili jsme v ní zápas na naši stranu. Ve třetí části jsme pak soupeře prakticky k ničemu nebezpečnému nepustili. Za těch čtyřicet minut jsme si výhru zasloužili," uvedl Šimek, mistr extraligy s Libercem z roku 2016.
Všechny liberecké góly měly navíc podobný scénář, když se domácí střelci prosadili důrazem a z dorážek.
"Po zápase v Olomouci jsme měli druhý den ráno asi půlhodinový mítink, kde byly videoklipy, jak pořádně nevystřelíme, nedostaneme se k dorážce nebo nejdeme clonit před brankáře. Vzali jsme si to k srdci a byli za to odměněni góly. Nesmí to být ale ojedinělá záležitost, musí to být v naší hře každý zápas," zdůraznil Šimek, který má na kontě vedle jiného více než dvě stovky startů v NHL.
Bílí Tygři tak pokračují ve střídavých výkonech. Zatímco na domácím ledě se jim nebývale daří a uspěli již posedmé v řadě, na výhru ze stadionu soupeřů čekají Severočeši už šest zápasů.
"Vůbec se nechci uspokojit tím, že jsme posedmé za sebou vyhráli doma. Jsem samozřejmě moc rád, že se nám před vlastními fanoušky daří, ale my potřebujeme udělat šňůru tří čtyř výher v řadě, abychom se trochu uklidnili. Jednou vyhrát, jednou prohrát, to nic moc neřeší a ve vyrovnané tabulce nic neznamená. Musíme body sbírat pravidelně a dostat se v tabulce do bezpečnějšího pásma," dodal závěrem Šimek.