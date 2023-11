Kam mají nakročeno Zidane a spol? Trenéři bez angažmá, kterým se rýsují nabídky

Trenérské křeslo je vrtkavé a pokud se nedostavují výsledky, bývají právě kouči první na ráně. Někdy však práce přeroste přes hlavu a je třeba si zkrátka dopřát trochu času na regeneraci. Ať tak, či onak, momentálně je bez angažmá řada schopných šéfů laviček. Ale nemusejí být na dlouho. Kterým úspěšným trenérům se rýsují nabídky z prestižních evropských adres?

Zinedine Zidane

Na volné noze je proto, že chtěl. Zájem o jeho služby by byl, ale Zidane nechce přijmout kdejakou výzvu. V Realu Madrid zanechal nesmazatelnou stopu jako hráč, poté i jako trenér a není vyloučeno, že již potřetí bude velet tamní lavičce, aby nahradil Carla Ancelottiho. Španělský list Marca francouzskou legendu do této role staví spolu s Xabim Alonsem, ale v posledních týdnech vyplouvají spekulace, že by mistr světa z roku 1998 mohl převzít otěže v rodném Marseille. V nedávném rozhovoru pro RMC Sport skutečně potvrdil, že se blíží chvíle, kdy bude zase vymýšlet strategii a taktiku na soupeře.

Graham Potter

Velký vzestup i pád už má za sebou. Brighton proměnil v jeden z nejzajímavějších klubů Premier League a poté přijal výzvu z Chelsea. Jenže pod tlakem a s týmem, který nevykazoval výsledky, se ve funkci příliš neohřál a už po sedmi měsících byl odvolán. Neznamená to ale, že by Potter nebyl schopen být úspěšný i na jiné adrese. V případě odvolání některého z kolegů na ostrovech z něj tamní listy dělají velkého adepta na novou smlouvu. Osmačtyřicetiletý stratég však nemusí brát vše za každou cenu, vždyť trenérskou kariéru má prakticky celou ještě před sebou.

Potter naposledy vedl Chelsea, propuštěn byl letos v dubnu. @ChelseaFC

Ole Gunnar Solskjaer

Při zpětném pohledu se jeho anabáze v Manchesteru United nejeví zdaleka tak špatně, jak ji média svého času vykreslovala. Pod Solskjaerovým vedením se klub dostal do Ligy mistrů a držel si i slušné procento vyhraných zápasů. Norský manažer má rozhodně i na jiných adresách co nabídnout, ale nabízí se otázka, kde to nakonec bude. Vrátit se do vlasti není řešením, britské listy Daily Mail či The Sun spíše spekulují, že by mohl brzy okusit novou výzvu v Anglii. Ačkoliv fanoušci Rudých ďáblů patrně nebudou příliš nadšeni, když to bude mimo Old Trafford.

Solskjaer skončil v Manchesteru United před dvěma lety. @ManUtd

Hansi Flick

U reprezentace mu to nevyšlo, ale jak ukazují i poslední výsledky Německa pod Julianem Nagelsmannem, dlouhodobé rozpoložení tohoto výběru není zrovna optimální. Nyní má Flick čas si vše srovnat v hlavě a připravit se na novou výzvu, která by se mohla naskytnout s největší pravděpodobností v Bundeslize. Výrazná tvář minulosti Bayernu Mnichov by nemusela zakotvit pouze v Allianz Areně. Podle listu Bild by se Flickovi mohla naskytnout možnost v Leverkusenu, pokud tamní stratég Xabi Alonso vyslyší volání Realu Madrid.

Flick získal s Bayernem řadu trofejí. @FCBayern

Antonio Conte

Patří k nejblyštivějším italským trenérským značkám současnosti, pochlubit se může celou řadou úspěchů nejen v Juventusu či Chelsea. Na ostrovech si Conte během posledního angažmá nedokázal naklonit vedení ani fanoušky Tottenhamu, přesto za ním výsledky byly. Potřeboval pauzu, chtěl se věnovat rodině. Nedávno se ale nechal slyšet, že se blíží chvíle, kdy by zase mohl být zaměstnaným. Italská média v čele s Tuttosport jej pasují do role velkého adepta na trenérské křeslo v Neapoli, pakliže bude Rudi Garcia po výkonech jako na houpačce odvolán.