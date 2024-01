Střešovice jako první český klub vyhrály Pohár mistrů, ve finále předčily švédský Falun

Střešovický Tatran vyhrál finálový zápas Poháru mistrů nad švédským týmem IBF Falun 6:4, dvěma góly se na triumfu podílel Matěj Havlas. Český tým vyhrál nejprestižnější florbalovou klubovou soutěž světa vůbec poprvé.

Tatran šel do vedení už v 7. minutě po ukázkové souhře osy Kisugite – Beneš – Havlas, pak ale přišly dvě chyby, které Švédové nekompromisně potrestali. Nejdříve gólman Tomáš Jurco zpytoval svědomí po svém špatném výhozu, kdy ho překonal Emil Ruud, brzy poté Falun proměnil přesilovku, to se do odkryté brány trefil Alexandr Galante Carlström.

V takticky vedené druhé třetině přežili Střešovičtí několik závarů, aby krátce před jejím koncem po ojedinělém kontru prostřelil Martin Šindelář do té doby jistého brankáře Strandberga.

Emil Kalentun a Tomáš Hanák nad brankéřem Santtu Strandbergem. Český florbal

Tatranu se povedla střídání do třetí třetiny, kdy čerství Ondřej Sádlo a Matěj Čelakovský dodali hře tempo i jeden z klíčových gólů. Právě po souhře dvou náhradníků se Tatran dostal znovu do vedení a následně v krátkém sledu přidal další dva góly. Branka na 4:2 pro Střešovice padla ve velmi přísné přesilovce, Marek Beneš ale předvedl báječné zakončení. Následně přidal jistoru Střešovicím další trefou Tomáš Hanák.

Falun při ztrátě tří gólů začal hrát power play už sedm minut před koncem, efektem bylo ale jen snížení Galanteho, na které odpověděl svou druhou trefou v zápase Matěj Havlas. Tatran se dočkal vítězství v Poháru mistrů na druhý pokus, v předchozím finále finále v roce 2011 prohrál 3:4 s SSV Helsinki.

Výsledky Poháru mistrů