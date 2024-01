Vše o bitvě Tatran – Falun: Švédové vezou na finále Poháru mistrů nejlepšího hráče světa

Florbaloví fanoušci se v sobotu dozvědí jméno nejlepšího florbalového klubu světa. O titul v Champions Cupu se střetnou švédský Falun a Tatran Střešovice, který si finále zahraje podruhé v historii. Velký duel se uskuteční v pražské UNYP Areně na Podvinném mlýnu a v české metropoli se v dresu švédského týmu představí i čerstvě vyhlášený nejlepší hráč světa Emil Johansson (31).

Jen dvakrát v historii se český tým dostal do finále soutěže, ani jednou neuspěl. V roce 2010 podlehly Vítkovice Storvretě 3:6, o rok později Tatran marně doháněl ztrátu ze zápasu s SSV Helsinky a padl 3:4. Nyní dostává druhou příležitost.

Na střídačce Střešovic stojí jako hlavní trenér Milan Fridrich, který 13 let starý duel pamatuje jako hráč. "Tehdy to byl trochu jiný formát, byl to turnaj a semifinále s Wilerem jsme hráli den předem. Nebyla možnost nějaké větší přípravy na soupeře," naráží bývalý kapitán české reprezentace na nový model soutěže, v němž turnajový způsob nahradil systém play off doma-venku.

Střešovice budou tentokrát čelit Falunu, který loňský titul z Champions Cupu obhajuje. "I když vnímám, že se o slovo hlásí mladší hvězdy jako jsou Malte Lundmark nebo Emil Ruud, cítím respekt hlavně z té zkušené osy, která ve Falunu dlouhá léta hraje. Emil Johansson, Rasmus Enström i Alexander Galante Carlström jsou stále borci v dobré formě a kondici a vím, že takové zápasy umějí hrát," dodává Fridrich.

Falun má ve svém středu čerstvě vyhlášeného nejlepšího hráče světa Emila Johanssona, který si uvědomuje, že právě jeho nejbližší soupeři začínají výrazně promlouvat do nových pořádků na florbalové scéně. "Světová špička je stále kvalitnější a zejména nová mladá generace z Česka je velmi sebevědomá. Ukázal to nejen rok 2023," připomíná švédský univerzál nečekaně vysoké vítězství české reprezentace nad Švédy 12:8 v listopadu loňského roku.

Tatran nyní může na tento úspěch navázat. "Finále Poháru mistrů řadím rozhodně mezi nejdůležitější zápasy kariéry," přidává střešovický lídr Marek Beneš, který se s Emilem Johanssonem naposledy potkal na hřišti při finále mistrovství světa 2022. Beneš skončil v anketě specializovaného webu Innebandymagazinet o nejlepšího hráče světa šestý.

Cesta Falunu

IBF Falun je jednoznačně nejúspěšnějším klubovým týmem poslední dekády v celém florbalovém světě. Od roku 2013 získal sedm mistrovských trofejí v domácí SSL, která je považována za nejlepší ligu planety, pětkrát také triumfoval v Poháru mistrů a v Praze bude loňský titul z evropské soutěže obhajovat.

Do letošního ročníku se Falun kvalifikoval díky vítězství v domácím poháru a v průběhu podzimních bojů vyřadil cestou do finále finský TPS Turku (12:5 a 6:4) a odvěkého švédského rivala Storvretu po velkém dramatu, který vyvrcholil až po konci prodloužení samostatnými nájezdy (5:5 a 5:4 sn).

V domácí lize letos není celek, který nastupuje v černo-růžové kombinaci, tolik dominantní jako v posledních letech. Dá se říct, že hraje jednu z nejhorších sezon poslední dekády. Patří mu aktuálně třetí příčka tabulky.

Tým v posledních třech ročnících prochází generační obměnou. Největší opory, které se zasloužily o všechny poslední trofeje pomalu stárnou a někdejší největší superstar Rasmus Enström už oznámil, že po sezoně přestoupí do švýcarského Alligator Malans.

Klíčoví hráči

22 Emil Johansson (31 let)

Ve středu ho potřetí vyhlásili nejlepším hráčem světa. Ofenzivní pravý obránce má podpis na všech trofejích pro Falun a třikrát se stal i mistrem světa se švédským národním týmem. S kapitánskou páskou režíruje hru druhé formace, ve které působí spíš jako libero.

Alexander Galante Carlström Per Wiklund

9 Alexander Galante Carlström (34 let)

Dlouhá léta nejlepší švédský střelec, v tamní superlize dokázal hned pětkrát za sezonu nasázet 50 a víc gólů, maximem je 68 branek ze sezony 2016/17. Hraje na levém křídle, prosazuje se hlavně díky výběhům do gólových pozic a často zakončuje i v předbrankovém prostoru. Je také nedílnou součástí přesilovky Falunu.

14 Malte Lundmark (22 let)

Aktuálně ve švédské SSL nejproduktivnější hráč Falunu. Technické levé křídlo s výjimečnou technikou, zároveň ale také nevyzpytatelný hráč. Přišel před šesti lety a postupně přebírá roli tahouna. Trenér Thomas Holmgren ho už staví do elitní formace.

86 Emil Ruud (22 let)

Vycházející superstar. Pravé křídlo s originálním projevem, výjimečný technik, který na sebe bere spíše roli kreativního tvůrce hry. Na hřišti často kouzlí stahovačkami a otočkami. Výtečně si rozumí s Lundmarkem, se kterým společně hraje od dětství v jedné lajně. Poslední švédský titul pro Falun rozhodl drzým zakončením, kdy hrál holí pod svou nohou.

1 Santtu Strandberg (31 let)

Nová tvář. Finský gólman postupně nahrazuje v brankovišti letitou oporu Johana Rehna, který v aktuální sezoně už plní roli dvojky. Strandberg dříve chytal 10 let doma za helsinské týmy, před příchodem do Falunu byl dvě sezony oporou Växjö Vipers.

Cesta Tatranu

Střešovický Tatran má za sebou několik let úspěšného budování nového týmu. Nejúspěšnější český florbalový klub skončil v roce 2018 až na sedmé příčce domácí nejvyšší soutěže, krok po kroku ale stoupal vzhůru a loni se po dlouhých devíti letech znovu dočkal mistrovských oslav. Sezona to byla výjimečná, Střešovičtí za celý ligový ročník neztratili jediný bod.

V mezidobí Tatran exportoval do světa i dvě své velké opory, odchovanci FIlip Langer a Ondřej Němeček dnes oblékají dres lídra švédské ligy Storvrety, ale i bez nich se týmu daří držet kvalitu a je úspěšný jak doma, tak i v Evropě. Cestu do finále Champions Cupu zvládli Pražané úspěšně díky dvěma dvojutkáním se švýcarskými týmy. Ve čtvrtfinále porazili Köniz po výsledcích 5:2 a 10:2, v semifinále hráli s Wilerem dvakrát nerozhodně 3:3 a o postupu rozhodli v prodloužení domácí odvety.

Odvetné semifinále Poháru mistrů: Tatran – Wiler 4:3p ceskyflorbal.tv

Formu posledních dnů potvrdil Tatran těsně před soubojem s Falunem dvěma výraznými vítězstvími nad konkurenční Spartou v poměru 10:2 a 12:4.

Klíčoví hráči

35 Marek Beneš (26 let)

Lídr první formace Tatranu i reprezentace. Forvard s tahem na branku i výjimečnou schopností zakončit z jakékoliv pozice. Letos se musí obejít bez svého tradičního spoluhráče Ondřeje Němečka, který přestoupil do Švédska. Beneše, který v minulosti hrál i ve Švédsku za Pixbo, vyhlásil specializovaný web Innebandymagazinet šestým nejlepším hráčem světa za rok 2023.

22 Tomáš Jurco (20 let)

Nová gólmanská opora českých šampionů. Ještě loni tvořil tandem s Lukášem Křížem, po jeho odchodu do Finska se stal jasnou jedničkou. Před dvěma lety dovedl českou juniorskou reprezentaci k titulu mistrů světa a letos v české superlize vévodí brankářským statistikám. V létě o něj usiloval právě Falun, k přestupu ale nedošlo.

Tomáš Jurco Czech Open

77 Tomáš Hanák (21 let)

Urostlý forvard původem z jižních Čech, který může hrát na centru i pravém křídle a v posledních týdnech se díky velmi dobré formě vyhoupl do čela týmové produktivity. Místo našel ve formaci s Markem Benešem a vedle robustní postavy má i fantastickou techniku. V minulém utkání se Spartou skóroval po akci, kdy si brankáře obhodil jednou rukou.

8 Jonáš Kreysa (23 let)

Pravé křídlo, které si v minulosti vyzkoušelo i švédskou SSL v dresu Höllvikenu. Na poměry florbalu velmi vysoký útočník, jemuž se letos dařilo hlavně v pohárové Evropě. Na postupech přes Köniz a Wiler se podílel sedmi góly, což z něj dělá nejlepšího střelce soutěže.

70 Milan Meliš (25 let)

Nenápadný zadák, jenž dřív hrával na levém křídle, podporuje první formaci svou rozehrávkou. Po odchodu lídra Ondřeje Němečka je jeho role v týmu daleko důležitější a právě Meliš rozhodl o postupu do finále svou střelou v prodloužení odvetného duelu s Wlierem.

Historie vzájemných zápasů

Tatran a Falun se spolu utkali na mezinárodní scéně v oficiálním utkání jen jednou: v semifinále Poháru mistrů 2015 prohráli Střešovičtí se Švédy v Mladé Boleslavi jasně 2:11. Dalších sedm vzájemných zápasů proběhlo v rámci tradičního letního turnaje Czech Open, na kterém Falun čtyřikrát triumfoval. Seveřané pro sebe získali pět utkání, jeden skončil remízou, naposledy v srpnu 2022 ale Střešovičtí svého soupeře zdolali poměrem 4:2.

Pohled experta

Milan Garčar v dresu Falunu. florbal.cz

Milan Garčar (bývalý obránce Tatranu i Falunu, který se Střešovicemi hrál finále Poháru mistrů v roce 2011): "Pro Falun je finále téhle soutěže velice prestižní záležitost, možná ne dřív tak braná. Je to nejúspěšnější klub Champions Cupu. V téhhle sezoně se potřebuje odrazit, v lize úplně není na pozici a s takovým bodovým ziskem, jaké by si v klubu představovali. Přeci jen třetí příčka, navíc až za Växjö a hlavně za velkým rivalem ze Storvrety pro ně není příjemná.

Navíc obrana v některých zápasech nefunguje úplně tak, jak by měla. Na druhé straně je cítit docela dobré nastavení v týmu pro sobotní zápas. Postoupil do finále švédského poháru, Mullsjö přejel dvakrát dvouciferným výsledkem, suverénně. Navíc v posledním ligovém utkání rozebral Helsingborg 16:6.

Co jsem se bavil s trenéry, na Tatran se fakt poctivě připravují, neponechávají nic náhodě. Studovali hlavně hru první lajny, ale i jinak šli dost do hloubky, zjišťovali si hodně věcí o všech hráčích, a to včetně náhradníků. I zákulisních věcí, včetně toho, proč ten a ten nehraje a tak dále. Přehled mají. Prodají švédskou kvalitu, jak ji známe."

Utkání začne v 18:00 a přímým převosem ho od 17:45 vysílá ČT Sport.