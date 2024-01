Peňáz zůstal neporažený a zaměřil se na Kincla. Magard se probojoval k odvetě s Limou

První turnaj organizace Octagon MMA v roce 2024 v anglickém Newcastlu přinesl několik odpovědí na titulové hádanky následujících měsíců. Čech Matěj Peňáz (27) po dalším vítězství vyjádřil přání utkat se s Patrikem Kinclem (34). Ve střetu soupeřů uspěl Jonas Mågård (31) z Dánska.

Ještě nedávno byl Slovák Roman Paulus považován za jednoho z největších talentů tamní scény, poslední rok však střídá výhry s porážkami. Proto se rozhodl přestoupit do bantamové váhy. Při svém debutu porazil ve 3. kole na submission domácího Nathana Haywooda a novou kariéru odstartoval na výbornou.

"Ostravský gladiátor" Jan Široký byl v souboji s Irem Denisem Frimpongem favoritem, ale jeho soupeř vstoupil do klece dobře připraven a nenechal se povalit na zem. Český bojovník při pokusech o takedowny ztrácel hodně sil, čehož Frimpong využíval v klinči, kde v prvním kole zasadil Širokému nepříjemný úder kolenem do břicha. V dalším průběhu zápasu se mu sice podařilo soka dvakrát dostat na zem, ale Ir podal soustředěný výkon a zvítězil na body. Frimpong si navíc připsal vůbec první profesionální vítězství.

Matěje Peňáze čekal druhý zápas po vážném zranění ruky. Neporažený bojovník se v Oktagonu utkal s Angličanem Matthewem Bonnerem, bývalým šampionem organizace Cage Warriors ve střední váze. "Money" ukázal publiku v Anglii, proč patří k nejlepším bojovníkům organizace. Soupeře poslal ve 2. kole k zemi, když ho zasáhl štiplavou pravačkou a poté Bonnara snadno ukončil.

"Jsem velmi šťastný. Byl to můj druhý zápas během dvou měsíců, takže jsem se dál připravoval. Čekal jsem, že mě hodí na zem, abych mohl ukázat, že to umím i tam. Ale nebylo to nutné. Byl to boj vestoje, věděl jsem, že je to tvrdý chlap, který se nikdy nevzdává. Respektuji ho," řekl o svém soupeři.

Po úspěšném zápase se Peňáz rozpovídal o možnosti titulového zápasu s Patrikem Kinclem, neporaženým šampionem střední váhy: "O Patrikovi si myslím jen to nejlepší, je to velmi dobrý bojovník. Bojuje s rozumem a má hodně zkušeností. Takže to není nic osobního, ale chci se v kariéře posunout dál a titulový zápas by pro mě byl velkým krokem. Uvidíme, jak to půjde proti Wawrzyniakovi."

Vítěz hlavního zápasu bantamové váhy si vylámal zuby na šampionovi Felipe Limovi. Přestože souboj mezi "Dánským žralokem" Jonasem Magardem a domácím Jackem Cartwrightem trval pět kol, vítězství přisoudili rozhodčí bývalému šampionovi. Nutno říci, že jednoznačně proto, že Dán byl v tomto střetnutí lepší a soupeře prakticky k ničemu nepustil.

Magard odvetu o titul vyhrál. Oktagon MMA

Po sladkém triumfu se dočká odvety proti muži, který ho loni v červenci po vyčerpávajícím souboji připravil o pás. "O Limovi ani nechci mluvit. Pokaždé, když něco řekne, kope si jen vlastní hrob. Odveta bude, tentokrát za mých podmínek. Chci mu poděkovat, protože mě donutil zapracovat na různých oblastech. Získám svůj titul zpět," prozradil v pozápasovém rozhovoru.