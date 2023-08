Ostrý skluzy Mikoláše Tučka: Čtení tě změní aneb Nejlepší fotbalové knihy

Zdar, jsem Mikoláš Tuček a možná mě znáš z pořadů jako Re-Play a Applikace nebo z časopisu SCORE. Od revoluce intenzivně hltám fotbal, převážně ten anglický. Podílel jsem se na rozjezdu premiership.cz, dělal jsem reportéra na Euru a v současnosti se bavím svým blogem i vlogem Football Fanatic's. Fandím Liverpoolu a Spartě, ale i svejm dokážu naložit, když je potřeba. Moc se s tím nemažu, proto se můj sloupek jmenuje Ostrý skluzy Mikoláše Tučka. Vítej!

Nerad dělám věci podle zaběhnutých kolejí a dnešní sloupek bude rozhodně netradiční. Jasně, venku řádí kauza Mbappé, všichni si lámeme hlavu, kolik toho Saúdové ještě koupí a do toho si pomalu klademe otázku, jestli ten náš klub posílil dostatečně.

Ale protože jsou stále ještě prázdniny, na chvíli bych zastavil ten rychlík a v poklidu sáhl po kvalitním čtivu. Ano, možná se budete divit, ale vychází spousta skvělých knih o fotbale. Dokonce i u nás.

Vynechám obvyklé podezřelé. (A Klabzubovu jedenáctku.) Podle příslušnosti vás pravděpodobně bude zajímat - My jsme Baník: 100 let legendy, Sešívané srdce nebo v mém případě legendární bible Železná Sparta. To ale srdcaři znají, já jsem se podíval na knihy české či s českým překladem a doplním i pár tipů v angličtině.

Ilustrovaná historie fotbalu: Síň slávy

Začneme zlehka. Ilustrovaná historie fotbalu, to jsou malé pomníčky legendám světové kopané. Někdy slavným, jindy i "nechvalně proslulým." Původně sloupky vycházely v Guardianu, tak čekejte ostrý britský humor, ale i díky masivnímu obrazovému doprovodu je čtení vhodné i pro děti.

Bez frází

Bez frází pravděpodobně znáte jako internetovou stránku, kde se dočtete – cituji přímo zdroj – Životní příběhy sportovců jejich vlastními slovy. Nutno dodat příběhy velmi hluboké, upřímné a častokrát i překvapivé!

Leckdy to jde hodně na dřeň a jeden musí smeknout, s jakou otevřeností se sportovci rozhovořili. Já bych vybral třetí knihu, kde jsou hned čtyři fotbalisté. Jan Morávek, Libor Kozák, Tomáš Vaclík a Petr Čech dokonce na obálce.

Mimochodem svou sólo knihu Jackyll & Hyde vydal Milan Pacanda, ta jde velmi podobným směrem.

Já jsem Zlatan Ibrahimovic

Budu upřímný: Portréty fotbalistů, co běžně vycházejí, mě moc neberou. Ono spíchnout 200 stránek o Messim nebo Ronaldovi není zas taková námaha a leckdy podle toho tyto neautorizované biografie vypadají. Zlatan je ovšem jiný příběh.

V originále I am Zlatan je jedna z nejlepších sportovních knih. Svého času vyšla jako fantasticky interaktivní ekniha, dnes už ji budete shánět v češtině blbě, ale klidně sáhněte po jeho novince Adrenalin. Není tak obsáhlá, je to spíše dodatek k předešlé, ale stále skvělá. Popis některých přestupů, nebo proč si vybral AC Milán, to za to rozhodně stojí.

Můj život v červené: Arséne Wenger

Můj život v červené je životopisem oficiálním, tedy posvěceným přímo Wengerem. Za mě je kniha vlastně velmi podobná jako on: Bez zbytečných extempore, velmi upřímná, klidná, ale zároveň do hloubky jdoucí. Z marketingového hlediska by bylo lepší věnovat 90 % Arsenalu, jenže Wenger se stejně pečlivě věnuje i dětství nebo fotbalovým začátkům.

Jasně, fanoušci Arsenalu mají v poličce na předním místě Fotbalovou horečku Nicka Hornbyho, ale tohle bych jako Gunner také zařadil do povinné četby.

Leader - Alex Ferguson

Posadit na piedestal nejdříve Wengera, pak Fergusona, to se mi samozřejmě jako fandovi Liverpoolu nepíše snadno, ale nejúspěšnější manažer celé Premier League prostě válí i v knihkupectvích. V těch našich najdete i knihu Můj příběh, kde Ferguson vypráví svou verzi své životní cesty… Takže to ne vždy sedí s vyprávěním ostatních.

Leader je více byznysová záležitost, popisuje zde manažerské praktiky, budování týmu, finanční záležitosti, které se nakonec dají použít nejen ve fotbale. Netradiční, ale nesmírně zajímavá kniha.

Co dál?

Rozhodně bych neminul knihu Football Club - Nejlepší fotbalové příběhy. Populární čtvrtletník, který se zajímá o fotbalovou kulturu, vydal sborník svých nejlepších článků a stojí za to.

O fotbalových derby v Anglii pojednává Víc než jen zápas, obrazově velkorysá kniha, kde jsou rozpitvány největší rivality na ostrovech. Její autor navíc taky píše na Livesport Zprávy, a to rubriku Derby Week.

A pokud máte místo v knihovničce, vyšly tři objemné výtisky (A4 velikost) Fotbalové osudy od historika Lubomíra Krále, člena Fotbalové asociace ČR - komise pro historii a statistiku.

A v angličtině?

Nabídka našich nakladatelů je pochopitelně výrazně užší. Chápu, že pro někoho může být čtení v angličtině náročné, ale na druhou stranu vás mohu uklidnit, že fotbalová angličtina není zrovna shakespearovská.

I když u čtení Inverting the Pyramid: The History of Football Tactics se trochu jako student cítit budete. Tohle je ultimátní bible fotbalové taktiky, jenom buďte připravení, že než se dostanete k fotbalistům, na které koukáte v televizi, chvíli to potrvá.

Máte-li rádi anglickou Premier League, z celého srdce doporučuji The Mixer. Takhle se původně říkalo oblíbené ostrovní taktice dlouhých centrů (prostě hoďte to do mixeru, něco z toho vypadne). Od stejného autora Michaela Coxe doporučím Zonal Marking, která se věnuje pro změnu evropskému fotbalu.

Jeden čerstvý tip na konec: David Dein je označovaný jako Mr. Arsenal. Právě on přivedl na Highbury Arséna Wengera, tlačil stavbu Emirates a mimochodem se později podílel s Davidem Beckhamem a Princem Williamem na kandidatuře MS. (Kapitola o fungování organizace FIFA je obzvlášť výživná!) Čili jeho Calling The Shots: How To Win At Football And Life doporučuju všema jedenácti!

Já vím, já vím, fotbal a knihy, jak to jde dohromady... Za mě až překvapivě dobře! Každopádně jste stateční, že jste to dočetli až sem. Snad vás to alespoň trochu obohatí… samozřejmě klíčová otázka je: Co ten Mbappé?