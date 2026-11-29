Sparta byla pod ohromným tlakem. Týmu se nevedlo herně ani výsledkově, zápas na hřišti posledního Zlína přitom experti brali jako ten, kdy může favorit vlastně jen ztratit. Výhra byla v jejich očích povinností. Deila si ale hodně oddechl, když sudí zadul do píšťalky a konečné skóre bylo 3:0 pro jeho svěřence.
"Tímto výsledkem jsem si určitě zjednodušil celý začátek nového angažmá. Zápas byl pro nás velmi důležitý a vzhledem k okolnostem taky složitý. Nikdy není jednoduché, když k týmu přijde 48 hodin před zápasem nový trenér," neskrýval norský expert, jak moc se mu ulevilo.
Byl to pro něj první zápas v roli kouče po šesti měsících a hned byl vítězný, navíc jasně 3:0. "Zní to jako sen," přiznal. "Jsem velmi nadšený z toho, jak to tým zvládl," doplnil.
Hned ale zdůraznil, že vyhráno jedním úspěšným výsledkem Sparta určitě nemá a bude se tvrdě pracovat na zlepšení herního projevu. "Spoustu věcí musíme zlepšit. Věřím však, že až si hráči odpočinou a některé věci potrénují, tak budeme lepší," pravil optimisticky.
"Potřebujeme útočit po stranách, dostat více hráčů do vápna. Musíme to dělat častěji," naznačil. "Musíme také dávat míč rychleji od nohy. Co se týče defenzivy, když jsme hráli se dvěma šestkami, byli jsme kompaktnější a měli větší kontrolu."
Všiml si pak rovněž toho, jak je Sparta křehká z pohledu sebevědomí. "Když něco v zápase obrátí proti nám, začneme panikařit, uzavíráme se do sebe, místo abychom začali komunikovat a byli organizovaní," pojmenoval slabší místo v herním projevu Sparty.
Hned první zápas mu prý ukázal, že česká liga není jednoduchá soutěž. "Je fyzická, disciplinovaná. Zlín nám to vůbec neusnadnil. Naopak, dělal nám problém. Z jeho strany to bylo hodně intenzivní, jednoduché a přímočaré," ocenil kouč hru posledního celku tabulky.
"Uvidíme, jestli ostatní týmy budou hrát podobně. Naštěstí trávník nebyl tak hrozný, jak jsem očekával. Vyhrát 3:0 venku je ale velmi dobrý počin. Jsem z toho nadšený a těším se, jak to bude vypadat dál. Skvělá byla i oslava s fanoušky, snad jich bude co nejvíc. Tady byly ale klíčové tři body," dodal norský trenér pražského týmu.