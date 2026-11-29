Musetti/Vavassori – Alcaraz/Granollers 6:2, 7:5
Ve své loňské jízdě za titulem nemuseli italští tenisté ani jednou bojovat o výhru v závěrečné čtyřhře. V letošním ročníku si naopak tuto variantu vyzkoušeli jak proti Jižní Koreji a českému týmu, tak i ve finále se Španělskem. Zatímco do zápasu s asijským týmem nastoupila dvojice Andrea Vavassori, Matteo Berrettini, v duelech s Čechy i ve finále nahradil Berrettiniho Lorenzo Musetti. Španělé se naopak do závěrečné čtyřhry dostali na finálovém turnaji poprvé.
Hned ve druhém gamu při podání Musettiho přerušila zápas zhruba na deset minut nevolnost jednoho z diváků. Ve stejné hře čelili Italové stavu 15:40, i s pomocí pásky ale první kritické situace ustáli a srovnali na 1:1.
Španělé za neproměněné šance vzápětí zaplatili. Musetti s Vavassorim odpovídali na Granollersův servis výbornými returny a hladce prolomili podání bývalé světové deblové jedničky. Skvěle podávající Vavassori vzápětí vše potvrdil čistou hrou a domácí vedli k nadšení vyprodané arény 3:1.
Italové působili v prvním setu na kurtu výrazně jistějším dojmem. Byli lepším párem na síti, mnohem lépe se doplňovali a když v sedmé hře znovu přišel čtyřicetiletý Granollers o servis, bylo o výsledku první sady prakticky jasno. Vavassori vzápětí sadu hladce dopodával, Italové ji získali za 38 minut 6:2 a byli jeden set od zisku čtvrtého daviscupového titulu v řadě.
Alcaraz s Granollersem ve druhém setu přece jen zpřesnili hru. Lépe se doplňovali, mohli se spolehnout na výborný servis a return sedminásobného grandslamového šampiona. Nadále se jim ale nedařilo propracovat se alespoň k brejkbolu a po čtyřech hrách byl stav nerozhodný – 2:2.
Kritická situace pro Španěly přišla v sedmé hře opět při podání Granollerse. Domácí pár vedl na returnu 40:15, ani jednu z brejkových možností však nevyužil. Za stavu 4:5 to byli naopak Italové, kteří měli velké problémy. Při podání Musettiho čelili rovnou setbolu, ani oni ale soupeřům radost neudělali a srovnali na 5:5.
Na klíčový moment si počkali domácí tenisté do následující hry. Znovu při podání Granollerse předvedli několik skvělých returnů, poprvé v setu vzali soupeřům servis a měli ideální možnost zápas dopodávat. To se také Vavassorimu přes odvrácené dva brejkboly povedlo a Itálie mohla slavit pátý daviscupový titul ve své historii, čtvrtý v řadě.
Cobolli – Alcaraz 2:6, 6:7
Z posledních osmi duelů vyhrál jediný. Do utkání s hvězdným Alcarazem, s kterým oba dosavadní vzájemné zápasy prohrál, vstupoval Cobolli se sérií šesti proher v řadě. Zatímco při loňském tažení za třetím daviscupovým titulem za sebou byl jasným tahounem, v letošním ročníku si na finálovém turnaji připsal jen dvě prohry.
Alcaraz si mohl ve čtvrtfinálovém zápase proti Rakousku odpočinout, příliš se nenadřel ani v semifinále, kde přejel Brita Arthura Feryho 6:2, 6:1. Španěl na rozdíl od Itala v posledních patnácti zápasech přemožitele nenašel.
Úvod třetího vzájemného souboje nenabídl příliš atraktivní tenis. S velkým přehledem hrající Alcaraz si na svou šanci počkal do páté hry, kdy využil slabších servisů rivala a poprvé v zápase uspěl na příjmu. Brejk vzápětí potvrdil a šel do vedení 4:2.
Jednoznačně nejlepší game předvedla bývalá světová jednička v následující hře. Dlouhými a agresivními returny nutil bezradného Cobolliho k chybám, hladce mu podruhé vzal servis a o výsledku prvního setu bylo prakticky rozhodnuto. Alcaraz set bez problémů dopodával a po 31 minutách ho získal 6:2.
Rodák z Murcie se i ve druhém setu rozhodl okopírovat scénář z prvního dějství. Za stavu 2:2 prolomil finalistovi letošního French Open podání čistou hrou, brejk potvrdil a nasměroval utkání k očekávanému výsledku. Alcaraz dominoval utkání ve všech směrech. Byl jasně lepším hráčem na servisu i returnu, výborně se pohyboval a navrch měl i v agresivitě a přesnosti výměn od základní čáry.
Sedminásobný grandslamový šampion byl bezchybný až do stavu 5:4. Poté ale na svém podání nevyužil dva mečboly, riskující rival naopak proměnil svůj první brejkbol v utkání a rázem bylo vyrovnáno.
O výsledku druhého setu tak musel rozhodnout tie-break. V něm vedla domácí jednička 4:3, Alcaraz ale čtyřmi body v řadě průběh otočil a po hodině a 35 minutách se postaral o vyrovnání finále na 1:1.
Musetti – Jódar 6:7, 6:2, 6:1
Dobře tušil, že pokud chce udržet italské naděje na triumf v reálné rovině, musí Jódara porazit. A Musetti se zadaným scénářem v úvodu zápasu beze zbytku řídil. Agresivní hrou založenou na vynikajícím forhendu dostával mladého Španěla od začátku do defenzivy.
V prvním dlouhém gamu sice na podání odvracel brejkbol, v dalším průběhu byl ale lepším tenistou. Diktoval tempo výměn, skvělým pohybem se dostával do dobrých pozic. Ve čtvrté hře hladce prolomil Španělův servis, brejk potvrdil a vedl 4:1. Rodák z Madridu mohl své naděje v úvodním dějství vzápětí definitivně pohřbít, když na svém podání prohrával už 0:40. Z kritické situace se ale hrou na hraně rizika vysekal a udržel naději na případný obrat.
Jódar, který v dosavadních dvou letošních vzájemných zápasech svého soka pokaždé přehrál, přece jen dokázal rozjetého Itala v dalším průběhu přibrzdit. Vyrovnal se mu v agresivitě i přesnosti úderů a vyplatilo se mu to. Za stavu 5:3 Musetti nedokázal set dopodávat, teprve podruhé na turnaji přišel o podání a bylo vyrovnáno – 5:5.
Velmi důležitý moment přišel za stavu 6:5 a 30:30, kdy se Jódar po jedné z výměn chytil za kotník a následně byl několik minut ošetřován. Poté však bez viditelnějších potíží v zápase pokračoval. Game dotáhl do vítězného konce a sadu musel rozřešit tie-break. V něm měl nakonec navrch Španěl, získal ho 7:4 a po hodině a 18 minutách šel do vedení.
Jódar s ovázaným kotníkem využil psychického rozpoložení i na začátku druhého setu. Musetti výrazně ubral z agresivity z prvního dějství, Španěl naopak podstatně prodloužil a přitvrdil své údery. Ve druhém gamu vzal k smutku drtivé většiny fanoušků Italovi servis a šel do vedení 2:0.
Rodák z Carrary ale dokázal okamžitě reagovat. Sázkou na riskantní returny nedovolil sokovi potvrdit brejk a vrátil se zpět do hry. A zápas plný zvratů pokračoval. Musettiho game nakopl k podobnému výkonu, kterým se prezentoval v první polovině úvodního setu. Jódar se snažil výměny zkracovat častými stopbaly, ty však postrádaly přesnost. Ital získal šest gamů v řadě, set otočil ze stavu 0:2 na 6:2 a poslal utkání do rozhodujícího dějství.
Unaveným dojmem působící Španěl marně hledal adekvátní odpověď i v úvodu třetího setu. Ve velmi dlouhém prvním gamu odvrátil čtyři brejkboly, přesto si počtvrté v řadě prohrál servis a po potvrzeném Musettiho brejku prohrával 0:2. Psychicky rozbitý Jódar se nebyl schopen zvednout ani nadále. Ve třetí hře zakončil soupeřův brejkbol pokaženou lehkou smečí a ztratil už devátý game v řadě.
Jednoznačným mementem zápasu byl fakt, že čím delší výměny se hrály, tím horší situace pro španělskou dvojku byla. Jódar neměl viditelnější problémy s pohybem, přesto se dopouštěl celé řady nevynucených chyb. Sérii devíti ztracených her za sebou přerušil Španěl paradoxně na Musettiho servisu a snížil na 1:3. Naděje mu vydržela jen chviličku. Vzápětí odehrál katastrofální game plný chyb, pošesté v řadě prohrál podání a o výsledku bylo prakticky rozhodnuto.
Musetti už rozhozeného soupeře do ničeho nepustil. Jódar prohrál sedm gamů na podání v řadě a Ital dovedl zápas po třech hodinách do vítězného konce po setech 6:7, 6:2, 6:1 a zajistil Itálii vedení.