Oba týmy v předreprezentačním cyklu zaznamenaly několik negativních výsledků, ovšem poslední utkání před více než týdenní přestávkou zvládly vítězně a dokonce shodně s čistým kontem. Vstup do vzájemného střetnutí vyšel lépe Východočechům, kteří se dostali do tutovky již v úvodní minutě. Čvančara ostrým centrem zleva našel Toma Slončíka, jehož hlavičku na bližší tyč fantastickým zákrokem zneškodnil Milan Heča.
Domácí tým se poprvé o slovo přihlásil v 11. minutě, Gigli Ndefe centrem levačkou našel uvnitř vápna Puškáče, jeho pokus však lapil Adam Zadražil. Svěřenci kouče Davida Horejše se ujali vedení v 18. minutě. Centr Jakuba Uhrinčaťa si uvnitř šestnáctky našel Slončík, jenž jej přiklepl Čvančarovi, a ten následně zamířil neomylně k bližší tyči.
Slovácko se vyrovnání dočkalo ve 27. minutě, kdy se přes dva soupeře elegantně prosadil Lukáš Vorlický. Technický šikula poté razantně vystřelil z úhlu a balon si nešťastně do vlastní sítě srazil Čvančara. Klíčový moment nabídla 37. minuta, kdy Petrášek po nesportovním zásahu do obličeje Šimona Slončíka obdržel červenou kartu. Východočeši však prožili senzační závěr půle, kdy v nastavení byli v obrovském tlaku. Poslední rohový kop nejprve zakončoval v pádu Mick van Buren, Heča vyrazil míč jen k Kučerovi, který se hlavou nemýlil.
Začátek druhého dějství vyšel lépe domácím, kteří v 52. minutě vyrovnali. Marek Havlík z levé strany poslal před branku střílený centr, který Daniel Horák odklidil jen k Puškáčovi, a ten zamířil přesně k bližší tyči. O tři minuty později Jihomoravané stav otočili, když si centr od rohového praporku našel Král a hlavou poslal Slovácko poprvé do vedení.
Následovala hluchá pasáž bez výrazně nebezpečných momentů. To se změnilo až v 79. minutě, kdy Michal Trávník centrem ze standardky našel hlavu Jocelina Behiratcheho, kterou však pokryl Zadražil. Dvě minuty nato mohlo Slovácko definitivně zápas uzavřít, jenže technický pokus Pavla Jurošky perfektním vyběhnutím zlikvidoval hostující gólman. Kýžená pečeť na výsledek přišla až v 90. minutě, kdy samostatný únik na brankáře proměnil Patrik Blahút.
Tým z Uherského Hradiště se tak dostal do bodového trháku v tabulce před svým úhlavním rivalem ze Zlína, jenž na baráž ztrácí již propastných 10 bodů. V následujícím kole se Slovácké představí v páteční předehrávce na půdě brněnského Artisu, Hradec Králové naopak uzavře sobotní program domácím duelem proti Klokanům.