Villarreal vstoupil do utkání fantasticky, když v 5. minutě po Fermínově nepřesné přihrávce udeřil Tajon Buchanan, jenž nekompromisně skóroval střelou zpoza vápna. Hosté, kteří v této sezoně venku v lize nevstřelili gól v úvodní půlhodině, tentokrát své vedení během sedmi minut zdvojnásobili zásluhou Oluwaseyiho, jenž si naběhl za obranu a z úhlu poslal míč k bližší tyči.
Zaskočená Barcelona se chvíli hledala, v polovině prvního poločasu však dostala obrovskou šanci, když autor gólu Oluwaseyi podrazil v pokutovém území Yamala.
Po zásahu VAR byla nařízena penalta, ovšem silný vítr při exekuci možná přispěl k tomu, že Yamal neudržel nervy a míč poslal pouze do pravé tyče. Autor říjnového gólu měsíce se nenechal odradit a dál byl motorem útočných akcí Barcelony, v první půli však ani jedna z jeho pěti střel ke gólu nevedla.
Bylo to teprve podruhé v sezoně, kdy Villarreal nastupoval do druhé půle s náskokem, a po přečkání skrumáže ve vlastním vápně v závěru poločasu to vypadalo, že tým Iňiga Péreze si vedení pohlídá. Hosté však museli zůstat ostražití, což jim připomněl Joao Cancelo, který se prokličkoval do vápna a trefil bližší tyč.
V 57. minutě se stupňující tlak konečně vyplatil, když svěřenci Hansiho Flicka snížili zásluhou Gerarda Martína, který hlavou usměrnil do sítě přesný centr Pedriho.
O pouhé čtyři minuty později bylo srovnáno, když Barcelona znovu rozebrala obranu Villarrealu a po Yamalově přihrávce přesně zakončil Fermín. Yamal hrál klíčovou roli i v obratu v 67. minutě, kdy utekl po pravé straně a poslal míč na E. Garcíu, jehož prudký centr do vápna si do vlastní sítě nešťastně srazil Pau Navarro.
V tu chvíli už existoval na hřišti jen jeden tým a střídající Dani Olmo mohl v závěru rozhodnout, nebýt pohotového zákroku Gulacsiho. Tři góly nakonec stačily, přičemž Villarrealu v závěru nepomohla ani druhá žlutá karta pro Navarra za faul na Raphinhu hluboko v nastaveném čase.