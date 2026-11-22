Zbrojovka v posledních kolech v nejvyšší soutěži klopýtala, a tak se čekalo, zda si Pardubice připíšou další tři body. Hosté šli ale rychle do vedení a Východočeši zjevně nebyli ve své kůži.
Jejich výkon měl do ideálu dost daleko, což vnímal i kouč. "Předvedli jsme hanebný první poločas. Bylo to bez pohybu, mysleli jsme si, že to uhrajeme v pohodě. Hráči to dostali v pauze poznat," hlásil naštvaný Trousil do kamer Oneplay Sport.
O bouřce v kabině se pak rozpovídal více. "Není to o tom, co klukům říkám. Oni si musí uvědomit, že to nejde v lehkém tempíčku. Jasně, Zbrojovka šla do pěti vzadu, ale to neznamená, že budeme stát," pokračoval rozladěný kouč Pardubic.
"Že jsme dali gól z penalty, na dojmu z první půle nic nemohlo změnit, stejně jsme chtěli dva tři hráče střídat. V poločase jsme to všechno prostě nasypali do hráčů, ať se proberou," přiznal Trousil.
A představení Východočechů se skutečně zlepšilo. "Už jsme byli lepší, ale skončilo to spravedlivou remízou. Byli jsme potrestaní za liknavou první půli. Tu si každopádně musíme rozebrat," uzavřel kouč Pardubic.