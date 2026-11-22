Byla to Zbrojovka, která v úvodu duelu zahrozila jako první. Jedovatou střelu z hranice vápna vyslal Antonín Vaníček, gólman Vladimír Neuman byl ale na zemi včas a gólu zabránil. Vzápětí už se svěřenci Martina Svědíka prosadili, brance Olivera Velicha ovšem předcházel ofsajd.
Ve 34. minutě už se hosté dočkali i regulérní branky. Vaníček se skvěle zbavil svého obránce a poslal do pokutového území prudký míč, který se odrazil k Čavošovi. Ten si s nabídnutou příležitostí poradil náramně, zaseknutím vyřadil hned dva obránce Pardubic a ranou k levé tyči poslal Zbrojovku do vedení.
V samotném závěru prvního poločasu ale rozhodčí pomocí videa odhalil smolný zásah rukou Denise Granečného v pokutovém území hostů. Mahuta tak dostal příležitost v podobě penalty, kterou nekompromisně proměnil ranou doprostřed a gólem do šatny srovnal skóre utkání.
Po změně stran se obraz hry výrazně změnil ve prospěch Východočechů, což dokázala i přímočará akce střídajícího Tomáše Jelínka. Jeho pokus zpoza vápna ale skončil vedle. Vzápětí mohl dokonat obrat svým druhým gólem Mahuta, jeho technický obstřel ale proskákal těsně vedle pravé tyče hostující brány. Oba celky si tak body rozdělily.