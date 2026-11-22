Juventus – Benátky 4:0
Juventus v této sezoně Serie A ještě neskóroval v úvodních 15 minutách a tento trend pokračoval i tentokrát dalším pomalým rozjezdem. Obránce Bremer musel být pozorný, aby zblokoval střelu Akora Adamse po rychlém protiútoku, a následně Guglielmo Vicario vyrazil ránu Gianlucy Busia z dálky.
Benátky musely těchto promarněných šancí litovat, neboť zůstávají jediným týmem v italské nejvyšší soutěži, který v tomto ročníku ještě nevedl v poločase, přičemž Juventus i přes dosud nevýrazný výkon hrozil gólem. Filip Stankovič předvedl skvělý dvojitý zákrok, kterým zmařil šance Edona Zhegrovy a Douglase Luize, než Weston McKennie těsně před pauzou tečoval hlavou míč těsně vedle přední tyče.
Bianconeri se nakonec dočkali průlomu ve druhém poločase, kdy střídající Nick Woltemade vypálil z bezprostřední blízkosti poté, co se k němu odrazil McKennieho tečovaný pokus. Woltemade byl po příchodu do druhého poločasu klíčovým mužem a o pouhých šest minut později připravil druhý gól, když Teun Koopmeiners zakroutil míč k dolní tyči těsně před hodinou hry. Skóre začínalo být pro Juventus lichotivé a v polovině druhého dějství přidal třetí zásah, když Juan Cabal hlavou zužitkoval přesný centr Zhegrovy.
Benátky v tu chvíli zcela rezignovaly a Redouane Halhal nebezpečně zajel do Randala Kola Muaniho, čímž daroval domácím penaltu a příležitost navýšit náskok. Kolo Muani se sám ujal exekuce a poslal Stankoviče na opačnou stranu, čímž podtrhl přesvědčivé vítězství pro Luciana Spallettiho v jeho 600. zápase v roli trenéra v Serii A. Navzdory veškerému úsilí se Benátky nedokázaly střelecky prosadit, což podtrhla i situace z nastaveného času, kdy John Yeboah orazítkoval břevno a potvrdil, že jeho tým zůstává s osmi góly nejhorším v lize.
I přes výhru Juventus stále ztrácí na kvalifikaci do Ligy mistrů, zatímco tým Davide Nicoly utrpěl sedmou venkovní porážku v řadě a zůstává na předposledním místě tabulky.
Boloňa – Udinese 1:1
Domácí se s deštivým a větrným počasím vyrovnali lépe než hosté bojující o záchranu. První střelu zápasu vyslali již v první minutě, kdy se Federico Bernardeschi propletl obranou Udinese, ale zamířil vysoko nad. Nicolo Zaniolo se poté ocitl ve velkém prostoru, zpracoval si dlouhý míč a zamířil k brance Boloni, ale stejně jako Bernardeschi svou šanci nevyužil a jeho pokus Lukasz Skorupski snadno vyrazil.
Udinese od té chvíle sílilo a bylo blízko k otevření skóre, když se Sandi Lovrič dostal k přesnému centru Jamese Abankwaha a Skorupski musel vytáhnout skvělý zákrok. Svěřenci Raffaeleho Palladina však po tomto varování dokázali znovu převzít kontrolu a krátce před poločasem se ujali vedení. Udinese nedokázalo odvrátit míč z vlastní šestnáctky, Nadir Zortea se ocitl na správném místě a zblízka napálil míč do sítě.
Bernardeschi vstoupil do druhého poločasu podobně jako do toho prvního, když obešel dva obránce Udinese, tentokrát si však nedokázal míč dobře zpracovat a nevystřelil. Boloňa byla blízko navýšení vedení, když hosté nejprve neodvrátili přímý kop Jense Odgaarda, ale Alessandro Zanoli nebezpečí zažehnal.
Zaniolo byl po celý zápas velmi aktivní a v 68. minutě se dočkal zaslouženého gólu. Využil podklouznutí Zortey, vnikl do vápna Boloni a tvrdou střelou překonal Skorupskiho. V posledních deseti minutách mohlo Udinese rozhodnout, když Jurgen Ekkelenkamp přihrál skluzujícímu Vakounu Issoufu Bayovi, ale střídající hráč byl o vteřinu pomalejší a na zadní tyči míč do branky nedostal.
Sassuolo – Janov 0:2
I přes nedávné trápení se domácí od úvodu tlačili dopředu a kapitán Domenico Berardi po odvážném protiútoku D’Aversových svěřenců donutil Justina Bijlowa k pohotovému zákroku.
Domácí však opět doplatili na svou neproduktivitu a v 26. minutě se vedení ujal tým Danieleho De Rossiho. Dlouhý míč za obranu špatně odhadli dva zadáci Sassuola, čehož využil Hamed Junior Traore, jenž přihrál za obranu Milutinu Osmajičovi, který si tváří v tvář gólmanovi počínal chladnokrevně a skóroval.
Tento moment Sassuolo tvrdě zasáhl a Janov těsně před přestávkou zdvojnásobil svůj náskok. Junior Messias využil další chyby v obraně a připravil šanci pro Osmajiče, který přidal druhý gól. Sassuolo po změně stran bojovalo a střela Armanda Laurientého z 25 metrů donutila Bijlowa k těžkému zákroku, krátce před odehranou hodinou pak nizozemského brankáře znovu prověřil Berardi.
D’Aversovi svěřenci však měli příliš velké manko na to, aby dokázali zápas zdramatizovat, a Janov pod vedením De Rossiho si v klidu dokráčel pro druhé venkovní vítězství v řadě.