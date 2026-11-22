Nováček soutěže vedl v Pardubicích od 33. minuty zásluhou Patrika Čavoše. Zdálo se, že do kabiny odejde s těsným náskokem, v úvodu nastavení první půle ale Denis Granečný v souboji s pardubickým kapitánem Michalem Hlavatým zahrál rukou. Hlavní sudí Klíma po zásahu videorozhodčího zhlédl opakované záběry a nařídil pokutový kop, z nějž Ryan Mahuta zařídil dělbu bodů.
"Bylo to zklamání pro hráče, protože taková penalta, nezlobte se na mě, je za mě pseudopenalta, kterou si rozhodčí nějakým způsobem tam (vymyslí). Ještě jsem to neviděl, tak se k tomu nechci vyjadřovat. Nechci komentovat ani výkon rozhodčího, akorát bych byl z toho otrávený. Samozřejmě ale co se týká psychiky, tak to určité ovlivnění do druhého poločasu bylo," prohlásil Svědík.
"Za mě tohle prostě penalty nejsou. Pokud se míč odrazí od země a následně hráče zasáhne do ruky, kterou má u těla, tak podle mě o penaltu nejde. Samozřejmě to ale můžu vidět ze svého pohledu, tedy z pozice Zbrojovky. Někdo jiný to může vnímat jinak, ale tak to prostě je," uvedl kouč, který v minulosti trénoval v Pardubicích a dovedl je z divize do druhé ligy.
Zatímco v úvodním dějství na střídačce působil emotivně a místy naštvaně, po změně stran mužstvo dirigoval především jeho asistent Bronislav Červenka. "Nemohl jsem mluvit, proto jsem se zklidnil. Opravdu jsem nemohl. Strašně jsem chtěl křičet, protože tam byla zase spousta takových situací, kdy to bylo půl na půl, kdy míč mohl být náš, ale nakonec byl Pardubic. Člověk cítí určitou křivdu z prvního poločasu, protože vidí, že tým šlape a pak jeho výkon ovlivní taková situace," uvedl Svědík.
Své emoce hájil. "Nezlobte se na mě, když jste trenér, jde vám o výsledek a o všechno, co s tím souvisí. Tak nebudu na lavičce sedět s rukama za zády a mlčet. To prostě nejde. Je to jednoduchá situace a ovlivnila zápas. Jsem v emocích a budu v nich. Myslím si, že to tak vnímá i celé mužstvo a že hráči tyto emoce také cítí," mínil bývalý hráč Ostravy, Olomouce či Příbrami.