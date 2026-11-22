Viktoria Žižkov – Opava 2:1
Viktoriáni do duelu naskočili ve velké fazóně a už v osmé minutě mohli slavit, když Papoušek v otočce skvěle převzal přihrávku Rudolfa Reitera a z velké blízkosti nedal šanci brankáři Stefanu Jovanoskému.
Slezané nepotřebovali proniknout ani do vápna, aby bleskově odpověděli. Lacík si navedl balon a projektilem k pravé tyči z úctyhodné vzdálenosti vyrovnal skóre na 1:1. Dvě rychlé branky však tempo utkání utlumily a taktická bitva nedovolovala ani jednomu z týmů pronikat do větších příležitostí. Výjimkou byla snad jen akce opavského Felixe Čejky, jehož střelu znamenitě zneškodnil Jan Sirotník. V dobré pozici se ke konci poločasu nachomýtl opět i Lacík, jeho pokus ale zblokoval jeden z domácích obránců.
Pražané po návratu z kabin potvrdili, že se jim v úvodech daří. V druhém poločase se trefili jen o minutu později než v prvním dějství, když Batioja převzal balon ve vápně a s pomocí teče překonal Jovanoského. Scénář se následně mohl doslova opakovat, hlavička Lacíka o tři minuty později ale mířila jen těsně vedle tyče, a tak domácí zůstali ve vedení.
Tvrdým zakončením hlavou jim mohl pojistku v 74. minutě zařídit David Huf, Jovanovski se ale blýskl pohotovým zákrokem. Na druhé straně zase nebyl daleko od vyrovnání Filip Štěpánek, jeho tvrdý pokus však vyrazil mimo prostor tří tyčí Sirotník.
Svěřenci Radka Kronďáka tak zvládli utkání proti Opavě a přidali druhé vítězství z posledních sedmi zápasů před vlastními fanoušky. Naopak výběr Ondřeje Smetany na výhru na Žižkově čeká od roku 2022 už pět zápasů.
Kladno – Jihlava 0:2
V deváté minutě si Tyrese Omotoye navedl míč ze strany do vápna, jeho střela však těsně minula domácí branku. O 11 minut později poslal Marco Túlio centr do pokutového území. Míč se dostal k Tadeáši Pospíšilovi, který ho jemnou tečí prodloužil k Davidu Jurčenkovi, jeho pokus z malého vápna však hosté zblokovali.
Ve 21. minutě vyslal Jakub Chalupa dlouhý nákop za obranu, ke kterému se dostal Karel Hrubeš. Střelou k zadní tyči jen těsně minul branku. Po závaru v pokutovém území se kolem půlhodiny hry dostal k míči Ousmane Sambou, jeho ránu levačkou skvěle vyrazil Albert Kotlín. O šest minut později se po Jurčenkově sklepnutí dostal do velké šance Túlio, branku však netrefil.
Na první šanci druhé půle si diváci počkali do 61. minuty, kdy si na centr z rohového kopu naskočil David Štětka, jeho hlavička ale skončila vedle levé tyče. O tři minuty později vyústil jihlavský tlak v první gól utkání. Tyrese Omotoye utekl po křídle obráncům a přihrál do vápna Lukáši Moudrému, který přízemní střelou na zadní tyči otevřel skóre.
Moudrý mohl v 69. minutě přidat další branku, jeho pokus po přihrávce Ousmaneho Samboua však na poslední chvíli zblokoval domácí obránce. V 75. minutě měl vyrovnání na kopačce Vítězslav Klimeš, v tutové šanci ale trefil jihlavského obránce. V 80. minutě po brejku Křehlíka s Jamborem druhý jmenovaný uklidil míč do sítě stvrdil vítězství Jihlavy.
Vlašim – Prostějov 0:1
Úvodní minuty nabídly jen minimum šancí. Jako první zahrozil v páté minutě hostující Ebuka Okeke, jeho pokus však zamířil vysoko nad branku. Domácí odpověděli v 19. minutě, kdy si Jakub Hodek navedl míč do pokutového území, jenže střelou na bližší tyč těsně minul bránu.
Postupem času začali být nebezpečnější hosté. Po půlhodině hry se znovu připomněl Okeke, tentokrát nepřesnou hlavičkou. Ve 38. minutě se přes obránce šikovně uvolnil Jan Koudelka. Jeho následná rána levačkou ale zamířila daleko vedle branky. Krátce nato se po individuální akci dostal ke střele z ostrého úhlu znovu Okeke, jeho pokus ale zablokoval jeden z domácích obránců. Do kabin se tak odcházelo za bezbrankového stavu.
Po změně stran zahrozili jako první domácí. Ve 48. minutě si Roman Teterya navedl míč na pravačku a přízemní střelou prověřil brankáře Daniela Kerla. V 59. minutě pak udeřil Prostějov. Po centru ze standardní situace vrátil míč před branku Martin Šindelář a Endl střelou z první nedal Davidu Kořánovi šanci zasáhnout.
Domácí se po inkasované brance pokoušeli vrátit do zápasu. V 67. minutě se do zakončení dostal Teterya, jeho střelu však zablokoval jeden z obránců. V závěru pak Vlašim přišla o Jiřího Kulhánka, který v 90. minutě zastavil nedovoleně unikajícího Okekeho a uviděl červenou kartu. Středočeši tak poprvé v sezoně před vlastními fanoušky vyšli bodově naprázdno.