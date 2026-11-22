Mladý anglický reprezentant do 19 let se díky své trefě ve věku 18 let a 51 dní zapsal do klubové historie. Stal se nejmladším ligovým střelcem londýnského celku od září roku 2007, kdy se proti Fulhamu prosadil slavný Gareth Bale. Ten byl tehdy o pouhé čtyři dny mladší.
Pozornost v kontextu českého sportovního prostředí poutá Williams-Barnett i svým číslem dresu. Nosí totiž osmašedesátku stejně jako legendární český hokejista Jaromír Jágr.
Zatímco slavná kladenská hokejová ikona proslavila toto číslo na ledových kluzištích po celém světě, talentovaný mladík s ním může psát vlastní příběh v londýnském velkoklubu. De Zerbi, trenér Spurs, se o jeho nasazení rozhodl už před deseti dny a požadoval po něm odvážnou hru. "Chtěl jsem, aby hrál bez zábran jako v parku s kamarády a makal bez míče jako Dembélé, Raphinha nebo Yamal," vysvětlil kouč.
Výkon nadějného hráče nadchl odborníky i fanoušky, samotný manažer Tottenhamu nicméně nebyl jeho suverénním představením vůbec překvapený. Na tiskové konferenci dokonce přitakal na dotaz, zda by mohl jeho svěřenec v budoucnu dosáhnout stejné světové úrovně jako barcelonský klenot Lamine Yamal. "Nejsem překvapený, protože jeho talent je mnohem větší, než si myslíte," prohlásil De Zerbi.
Kouč londýnského klubu zároveň pobavil novináře historkou z týmového autobusu cestou na stadion, kde seděl těsně vedle budoucí hvězdy zápasu.
Místo nervozity před velkým debutem prý sledoval osmnáctiletý mladík na telefonu sestřihy největších fotbalových kouzelníků nedávné historie. "Hodinu a půl před premiérou v Premier League sledoval na YouTube třeba Ronaldinha, Hazarda a Neymara. Fotbal je prostě kouzelný, ne?" uzavřel De Zerbi.