Sparta naposledy remizovala s Plzní a z posledních osmi soutěžních utkání jedinkrát vyhrála. Svěřenci trenéra Briana Priskeho sice v lize od začátku září nenašli přemožitele, ve třech z předešlých čtyř duelů však remizovali, tudíž po 14 kolech ztráceli na čelo tabulky už 13 bodů. Slovan trávil reprezentační přestávku na druhém místě, přičemž mužstvu kouče Branislava Fodreka se překvapivě více dařilo venku, kde získalo druhý nejvyšší počet bodů po Slavii.
Po osmi minutách poprvé zahrozila Sparta, kroucená střela Andrewa Irvinga ale Tomáše Koubka v mrazivém počasí spíše jen rozehřála. Hned za dvě minuty se mohl radovat Liberec, zakončení Petra Hodouše ale zblokoval na zemi ležící Martin Suchomel šťastně do břevna. Po hlušší pasáži se sparťané nastěhovali do vápna ve 25. minutě, kdy rozehrávali rohový kop, Brunes ale líznul míč hlavou jen vedle brány. Za čtyři minuty se kopal roh z druhé strany a tentokrát už to Brunesovi vyšlo. Jeho hlavička byla tak razantní, že byť mířila na Koubka, prošla mu mezi nohama až za brankovou čáru.
Ve 34. minutě se musel po delší době protáhnout i Jakub Surovčík, který řešil střelu Lukáše Masopusta pod břevno. Slovenský gólman se zaskvěl i těsně před poločasem, kdy hbitě vyrazil obstřel Patrika Dulaye ke vzdálenější tyči. V nastavení první půle se Slovanu přece jen podařilo srovnat. Mašek poslal hlavičku po centru Hodouše mimo Surovčíkův dosah.
Krátce po poločasové přestávce mohli domácí překlopit skóre opět na svou stranu, ale Hodouš po rohu stihl míč uklidit velde tyče, byť se mu muselo pořádně ulevit, že netrefil bránu. V 57. minutě byl liberecký krajní bek opět v centru dění, tentokrát když po faulu Suchomela vybojoval penaltu. Tu s velkým přehledem proměnil Mašek, který poslal Surovčíka na opačnou stranu.
V 72. minutě šokoval Letnou Milan Lexa, kterému předložil míč na malé vápno Enej Marsetič. Sám střelec gólu přitom vedl protiútok, slovinského spoluhráče ale špatnou přihrávkou zahnal do rohu. Marsetič to ovšem nevzdal, míč doběhl, odstavil nedůrazného Tobiase Guddala a přihrál Lexovi. Nevýrazný tlak domácích už trable pro hosty neznamenal, a tak si odvezli všechny body.
Spartu další program zavede do Evropské ligy, kde se ve čtvrtek střetne doma s Alkmaarem. V lize pak v neděli vymění svou Letnou za tu zlínskou. Liberec se o den dříve představí v Teplicích.