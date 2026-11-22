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Římané na stadionu Ennia Tardini dlouho neměli nic jistého. Malen sice ve 39. minutě otevřel skóre, Parma ale krátce po změně stran vyrovnala zásluhou Nesty Elphegeho. Pak už však úřadoval nizozemský kanonýr.
V 68. minutě vrátil hostům vedení, následně přidal další dvě trefy a svůj čtyřgólový večer završil v 90. minutě. Mezitím se prosadil také Rodrigo Mora. AS Řím tak oslavil čtvrté ligové vítězství v řadě a udržel se na druhém místě tabulky, dva body za vedoucím Laziem.
Malenovo mimořádné představení skvěle vystihuje také Livesport Rating, jehož hodnota se vyšplhala na 9.9. Nizozemský útočník odehrál kompletních 90 minut, během nichž vyslal pět střel, z toho čtyři na branku, a všechny čtyři proměnil v gól.
Jeho očekávané góly (xG) dosáhly hodnoty 2,07, zatímco ukazatel xGOT, který zohledňuje kvalitu střel mířících na branku, se vyšplhal dokonce na 2,85. Malen tak vstřelil o 1,93 gólu více, než odpovídalo hodnotě jeho xG, což podtrhuje mimořádnou efektivitu jeho zakončení.
Nešlo však pouze o střílení branek. Malen se během utkání dostal k 32 dotekům s míčem, z nichž devět zaznamenal přímo v pokutovém území soupeře. Všech pět jeho střel přišlo zevnitř šestnáctky, vedle toho si připsal jednu přihrávku na střelu a úspěšně dokončil svůj jediný pokus o driblink.
Zajímavým údajem je také pět progresivních vedení míče, která dokládají jeho aktivitu při posouvání hry směrem k soupeřově brance. Vysoký rating tak není pouze odrazem čtyř vstřelených gólů, ale také celkového útočného přínosu nizozemského reprezentanta.
Míč vezme dětem
Sám Malen po závěrečném hvizdu neskrýval radost, zároveň ale připomněl, že cesta k jednoznačnému vítězství nebyla jednoduchá. "Je to skvělý pocit. Nebyl to jednoduchý zápas, zvlášť vzhledem k tomu, jak se vyvíjel," uvedl v rozhovoru pro DAZN.
Když přišla řeč na jeho aktuální formu, poznamenal: "Takový je fotbal. Někdy se vám daří, jindy ne. Důležité je, že jsem teď v Římě a snažím se odvádět maximum." Čtyřgólový večer navíc přinese radost i jeho rodině. Na otázku, co udělá s míčem na památku, odpověděl: "Myslím, že ho dám jednomu ze svých dětí. Bude to hezký dárek."
Výkon svého svěřence vyzdvihl také trenér Gian Piero Gasperini. "Už před příchodem k nám byl vynikajícím hráčem. Působil v kvalitních klubech a nebyla to náhoda. Postavil jsem ho na pozici, na které může nejlépe ukázat své přednosti. V tuto chvíli je výjimečný, především díky tomu, jak jeho vlastnosti zapadají do naší hry," pochvaloval si zkušený kouč.
Přestože jeho tým zvítězil rozdílem čtyř branek, Gasperini upozornil, že utkání bylo náročnější, než naznačuje výsledek. "Inkasovali jsme nepříjemný gól, ale následovala velmi silná reakce. Právě to mě těší nejvíc," dodal na pozápasové tiskové konferenci.
Slova uznání přidal také spoluhráč Rodrigo Mora, který se na vítězství podílel jednou brankou. "Od prvního dne jsem věděl, čeho je Malen schopný a co pro nás znamená. Mám z něj velkou radost, zaslouží si to," prohlásil portugalský záložník.
Malen má po sobotním galapředstavení na kontě už 12 ligových branek v aktuální sezoně, přičemž čtyřgólový zápas zaznamenal podruhé v kalendářním roce 2026. Svými výkony tak dál potvrzuje, že patří mezi nejvýraznější ofenzivní postavy Serie A.