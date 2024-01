Kecmanovič se nabudil na souboj s Alcarazem, v Melbourne už podruhé utekl z mečbolů

Miomir Kecmanovič (24) na Australian Open znovu po dvou dnech vyhrál zápas, v němž čelil dvěma mečbolům. Po Němci Janu-Lennardu Struffovi přežil i bitvu s loňským semifinalistou a světovou čtrnáctkou Tommym Paulem (26) a postupem do osmifinále vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek z předloňského Melbourne. O premiérové čtvrtfinále se srbský tenista utká s favorizovaným Carlosem Alcarazem (20), který neztratil příliš sil se zraněným čínským teenagerem Juncheng Shangem (18) a překonal své maximum na úvodním grandslamu sezony.

Miomir Kecmanovič v generálce na Australian Open v Adelaide prohrál vyrovnaný zápas s Jackem Draperem, proti kterému nevyužil dvě šance na ukončení zápasu.

Nyní v Melbourne naopak sám už dvě ze tří vítězství slavil poté, co dva mečboly odvrátil. Dva dny po bitvě s Němcem Janem-Lennardem Struffem přežil i pětisetový souboj se světovou čtrnáctkou Američanem Tommym Paulem.

Statistiky zápasu Tommy Paul – Miomir Kecmanovič Livesport

Na Australian Open semifinalistu loňského ročníku znovu po dvou letech. Tentokrát uspěl až po čtyřech hodinách boje 6:4, 3:6, 2:6, 7:6, 6:0 a vzájemnou bilanci upravil na 4:1.

Na pokraji vyřazení se Kecmanovič ocitl v tie-breaku čtvrté sady za stavu 1:2 na sety. Pokaždé se s o dva roky starším soupeřem dostal do výměny a pokaždé mu Paul pomohl nevynucenou chybou. Poprvé trefil síť, podruhé poslal míček do autu.

Psychicky rozhozený americký tenista zcela ztratil koncentraci a v rozhodující páté sadě uhrál už jen šest fiftýnů. Po ztrátě 14 bodů v řadě sice za stavu 0:5 zabojoval alespoň o odvrácení kanára, ale brejkbol nevyužil a dobře rozehraný zápas ztratil.

"Nevím, nevím jak jsem to otočil. Jen jsem bojoval a měl jsem i trochu štěstí. A teď jsem moc šťastný, že jsem tady zase ve čtvrtém kole," usmíval se Kecmanovič.

Čtyřiadvacetiletý Srb hrál třetí kolo grandslamu počtvrté v kariéře a podruhé a znovu v Melbourne v něm uspěl. Předloni v dalším zápase ztroskotal na Gaëlu Monfilsovi, letos v osmifinále vyzve světovou dvojku Carlose Alcaraze. S o čtyři roky mladším Španělem jediný souboj prohrál, v Miami 2022 padl až v tie-breaku třetího setu.

Alcaraz od loňského triumfu ve Wimbledonu čeká na turnajové vítězství. Poprvé od listopadové porážky v semifinále Turnaje mistrů a dvou měsících bez soutěžního zápasu se na kurty vrací na Australian Open, na kterém před rokem chyběl kvůli zranění nohy.

V prvních třech zápasech čelil pouze dvěma brejkbolům a jen jednou o svůj servis přišel. Po výhrách nad francouzským veteránem Richardem Gasquetem a statečně vzdorujícím Lorenzem Sonegem se ve třetím kole příliš nenadřel proti Juncheng Shangovi, který byl ve 3. kole Australian Open jako první Číňan v open éře.

Alcaraz se proti 140. hráči světa zdržel na kurtu jen 65 minut. Oba sety hladce vyhrál, a když na začátku třetího setu prolomil pošesté soupeřův servis, osmnáctiletý rodák z Pekingu, který se mohl stát prvním čínským osmifinalistou grandslamu od roku 1938, kvůli zranění stehna vzdal.

"Takhle nikdy nechcete vyhrát. Moc dobře se známe, je to dobrý kluk. Do sezony vstoupil neuvěřitelně, hrál skvělé zápasy a já se na toto utkání těšil. Myslím, že jsme oba chtěli hrát dlouhý zápas,. I když jsem hrál dobře a užíval jsem si tenis, viděl jsem, že soupeř není fit a bohužel to takhle skončilo," řekl na kurtu Alcaraz.

Vítěz US Open 2022 a Wimbledonu 2023 Alcaraz, jenž na všech dvanácti grandslamech zvládl úvodní zápas, hraje na Australian Open potřetí v kariéře. Postupem do osmifinále překonal své melbournské maximum.

