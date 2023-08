Sinner v Torontu postoupil potřetí do finále Masters, o první triumf se utká s De Minaurem

Do finále turnaje ATP Masters 1000 v Torontu postoupili Jannik Sinner (21) a Alex de Minaur (24). Italský tenista si v semifinále poradil s Američanem Tommym Paulem (26) a potřetí a poprvé mimo Miami si zahraje o první titul z 'tisícovek', Australan smetl Španěla Alejandra Davidoviche (24) a již podruhé vylepšil své maximum na akcích této kategorie.

Jannik Sinner si po nepříliš úspěšném antukovém jaru zahrál ve Wimbledonu první grandslamové semifinále a nyní po návratu na tvrdý povrch pokračuje ve skvělých výkonech z úvodu sezony.

Na kanadském Rogers Cupu už potřetí překonal své maximum z loňského Montrealu. V Torontu sice nečelil žádnému favoritovi, zároveň ale od úvodu nenarazil na žádného outsidera. Poradil si s Matteem Berrettinim, bez boje postoupil přes Andyho Murrayho a recept našel i na Gaëla Monfilse a v sobotním semifinále na Tommyho Paula.

Jednadvacetiletý Ital v souboji se čtvrtfinálovým přemožitelem světové jedničky Carlose Alcaraze přišel třikrát o podání a v dalších dvou gamech musel odvracet brejkboly, ale využil 5 z 10 šancí na brejk a po necelých dvou hodinách boje zvítězil 6:4, 6:4.

"Byl to boj. Tommy hrál skvěle a já na konci taky. Při mečbolu jsem se modlil a díky bohu, že jsem vyhrál ve dvou (setech)," uvedl 14. hráč světa Sinner, jenž ve středu oslaví 22. narozeniny.

Jako dárek by si mohl nadělit svůj dosud nejcennější titul. Do finále turnaje Masters 1000 postoupil potřetí v kariéře, letos i předloni v Miami ale na trofej nedosáhl.

Alex de Minaur v Torontu ve svém prvním semifinále na turnaji Masters 1000 smetl 6:1, 6:2 Španěla Alejandra Davidoviche a postoupil do největšího finále.

"To je panečku týden. Je to pro mě průlom. Vždycky jsem věděl, že to v sobě mám a je skvělé to předvést a být ve finále," řekl čtyřiadvacetiletý Australan, který se Sinnerem prohrál všechny čtyři dosavadní zápasy.

Další podrobnosti připravujeme...

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Torontu