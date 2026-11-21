Před výkopem platilo, že Bohemians na domácím stadionu neinkasují a tudíž neprohrávají. Plzeň ale Klokanům statistiky pokazila, zvítězila totiž 2:1. "Tady je to vždycky těžké, jsme šťastní. Vedli jsme, ale přišla ztráta koncentrace. Pak jsme to tam naštěstí ještě dotlačili. Utkání jsme měli vyřešit dřív, ale tři body se z Vršovic vozí těžko, tak jsme za ně moc rádi," hlásil spokojený Kováč.
Ten dal v základní sestavě šanci reprezentantům Chrisi Kabongovi s Filipem Prebslem a tah mu vyšel náramně. Oba hráči se podepsali pod góly Viktorie. "Za Kaba jsem rád, on má ve hře geniální věci. Jen pak někdy na deset minut vypadne," povzdechl si Kováč. "Filip Prebsl hraje na vysoké úrovni, velmi dobře," chválil kouč Viktorie, jenž postrádal během reprezentační pauzy v přípravě hned dvanáct hráčů. "Pak nikdy nevíte, jak to dopadne, ale zvládli jsme to dobře," oddechl si.
Týmu vyčítal krátce po trefě na 1:0 laciné vyrovnání. Když pak Viktoria urvala vedení podruhé, měla v závěru i pořádné štěstí, když se míč po trestném kopu Aleše Čermáka odrazil od břevna k brankové čáře, celým objemem ji ale nepřekročil. Kováč popsal, jak se cítil. "Hrůza, děs, břevno, chyběl kousek k vyrovnání," uznal. "Štěstí stálo na naší straně, ale to přeje připraveným."
Šťastný pak přišel před kamery i hráč utkání Prebsl. "Cítím se skvěle, jsou to skvělé momenty v kariéře," usmíval se při zmínce o nominaci do národního týmu i rostoucí formě v Plzni. "Jsem rád za tři body proti kvalitnímu soupeři. Proti Bohemce rozhodovaly maličkosti," prohlásil.
Když pak měl odtajnit, proč jeho forma vystřelila, skromně prohlásil, že na tom má zásluhu celá Viktoria a trenér Kováč. "Dávám kredit celé Plzni, že mi věřila. A taky trenérovi, co tu nastavil. Věřím, že jsme na správné cestě, začalo se dařit, tak snad jsme odšpuntovali nějakou sérii," pravil do kamer. Když pak slyšel slova o chvále od expertů, jen se usmál. "Každé hezké slovo potěší, já se soustředím na sebe, jdu zápas od zápasu a jsem dál nohama na zemi."