V první sezoně pod Majerem měla Mladá Boleslav v polovině základní části 13 bodů a byla na 11. příčce. Už na jaře ale přišlo zlepšení a v tomto ročníku se Středočeši od prvních kol drží v popředí tabulky.
"Přemýšlím, jestli vůbec jde, abychom měli příští rok znovu o 15 bodů více. To by bylo 43 bodů, aby bylo zlepšení kontinuální. Tak snad to hráči nezkazí," smál se Majer. "Posunuli jsme se a jsme rádi i za to, že během výsledkově úspěšného období zařazujeme do sestavy další hráče. Vždycky je těžší to potvrdit, ale budeme věřit, že i ve druhé polovině soutěže budeme podobně úspěšní," dodal už vážněji.
Mladá Boleslav se posunula na druhé místo před Liberec, který má dva zápasy k dobru. O útoku na poháry Majer zatím mluvit nechce. "Nemá cenu si vytyčovat konkrétní cíle. Chceme dál sbírat body a uvidíme, kam nás to dovede. Ale ano, pokud budeme získávat body tímto tempem, tak velmi pravděpodobně máme velkou šanci se zúčastnit evropských pohárů," odpověděl Majer s úsměvem na přímý dotaz.
"Před zápasem vždycky vidím na tabulích kurzy sázkových kanceláří a říkám si: Ty jo, tak my jsme nahoře, a ono je to kurzově tak vyrovnané. Takže očekávání asi pořád úplně nejsou, pořád je to dobré, jsme vlastně v klidu," pokračoval v dobré náladě bývalý trenér Vlašimi. "Očekávání ohledně výsledku jsme možná cítili akorát dneska. A to není nějaká neúcta ke Zlínu, ale ještě nevyhrál ani jedno utkání, tak cítíte, že to chcete zvládnout také," uvedl.
Utkání proti poslednímu týmu tabulky rozhodl v šesté minutě útočník Jan Buryán. Středočeši v nejvyšší soutěži zvítězili doma posedmé za sebou, což se jim naposledy povedlo v roce 2019, kdy uspěli dokonce osmkrát v řadě.
"Chtěli bychom přidávat více bodů i ve venkovních zápasech, i když si domácí série vážíme," podotkl Majer, který okomentoval i výkon střelce branky. "Honza je vyloženě koncový hráč, přináší nám něco jiného než Jirka Klíma s Lukášem Letenayem. Dobře se pohybuje na ofsajdové čáře, není náhoda, že mu často přeměřují ofsajd, ale většinou v něm není. Má na to cit a také má dar výběru místa ve vápně," dodal mladoboleslavský trenér.