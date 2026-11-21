V úvodních minutách se Plzeňští dostali hned do dvou brejkových situací, avšak žádnou z nich nedotáhli do zdárného konce. Výrazné zakončení tak přišlo až v 19. minutě. Po nakrátko rozehraném rohu doputoval míč k Patrikovi Hrošovskému, který ho vnější šajtlí zpoza vápna napálil s přispěním brankáře Tomáše Frühwalda do tyče. Slovenský souboj dopadl lépe pro domácího gólmana i po půlhodině hry, kdy se Hrošovský pokoušel o technický obstřel po zpětné nahrávce Prince Adua.
Vzápětí se ghanský forvard napasoval do role zakončovatele, když mu po dalším brejku přihrál Amar Memič. Ani jeho rána ovšem v brance neskončila. Adu měl obrovskou šanci i po změně stran, tentokrát se proti němu ale opět skvěle vytáhl Frühwald. Úspěšný nebyl ani Memič v 52. minutě, jenž po centru Merchase Doskiho zblízka trestuhodně přestřelil domácí branku.
Na druhé straně se blýskl střelou z dálky střídající Roman Květ, jeho rána však mířila doprostřed, a tak ji Florian Wiegele zvládl vyrazit na roh. V 66. minutě se už Plzeň prosadila. Na konci dalšího protiútoku byl Kabongo, který zužitkoval nabídku Hrošovského a poslal Západočechy do vedení. To jim ovšem vydrželo pouhé tři minuty. Ranou na přední tyč totiž překvapil Wiegeleho domácíJan Matoušek. Domácí útočník byl při chuti a o pár chvil později vyslal dalekonosný projektil, který se snesl na břevno.
Ke slovu se tak znovu přihlásili hosté a díky nešťastnému vlastenci Obinayi, jenž si srazil do vlastní brány Memičovu šanci, se vrátili do vedení. To jim i přes břevno Aleše Čermáka z přímého kopu v nastavení vydrželo až do konce a z Prahy si tak odvezli důležité vítězství.