Zápas s Teplicemi skončil, Skuhravý ale pěknou chvíli seděl na lavičce Baníku, jako by nechtěl uvěřit tomu, že ostravský tým znovu na domácí půdě selhal. "Čtrnáct dnů jsme strašně chtěli a pracovali, abychom po dobrém zápase venku na to konečně navázali i doma. Je mi líto chlapců, dřeli," přiznal pro Oneplay Sport.
V úvodu sobotní bitvy byl s představením svých svěřenců spokojený. "Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale šance jsme neproměnili. Po vlastních ztrátách na útočné polovině jsme soupeře pustili do kontrů a inkasovali," popsal kouč situaci, ve které jeho týmu vstřelil branku mladý český reprezentant Idris Hopi, který sám před gólmanem nezaváhal.
Baník se pak snažil a pral se s osudem, chtěl průběh zvrátit. "Vážím si toho, že kluci šli za vítězstvím, že po vyrovnání chtěli přidat hned i druhý gól, ale fakta jsou neúprosná. Neproměňujeme šance. Soupeř byl naopak přesný, proto jsme prohráli 1:2," věděl Skuhravý.
Jeho tým nejprve vyrovnal díky první trefě slovenského záložníka Artúra Musáka v nejvyšší soutěži. Jenže pak domácí obrana nechala na hranici pokutového území prostor i čas Matěji Radostovi, jehož parádní rána se zastavila až v síti.
Trenér byl přesvědčený o tom, že duel měli jeho svěřenci dovést minimálně k bodovému zisku. "Bylo v našich silách zápas zvládnout a o poločase jsme byli přesvědčeni, že se s tím dá něco udělat. Ale z přemíry snahy pořád děláme chyby, jsme zbrklí," pojmenoval kouč, proč nakonec do tabulky Baníku nepřibyl ani jeden bod.
"I přesto vidím, že se mužstvo pomalu zlepšuje a posouvá. Ale jsou to prožitky, kterými si musíme projít, abychom byli lepší," snažil se alespoň zakončit hodnocení duelu v pozitivním tónu Skuhravý.