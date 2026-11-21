Doué se zranil v závěru prvního poločasu během pokusu zpracovat míč. Stalo se tak krátce poté, co svým gólem poslal PSG do vedení 2:1. Francouzský fotbalista se v bolestech držel za pravé koleno a duel musel být na pět minut přerušen, aby mu zdravotníci poskytli ošetření. Následně ho za potlesku diváků na stadionu Allianz Riviera odnesli ze hřiště na nosítkách.
PSG nyní s obavami čeká na výsledky vyšetření, která odhalí rozsah zranění. Pařížský celek totiž už přišel o Chviču Kvaraccheliju, který si minulý měsíc v utkání proti Barceloně přetrhl přední zkřížený vaz v pravém koleni. Gruzínský křídelník se v této sezoně pravděpodobně už na trávníky nevrátí a delší pauza zřejmě čeká také Douého.
Jednadvacetiletý francouzský reprezentant, který může nastoupit na křídle i ve středu pole, patří v tomto ročníku k nejlepším hráčům PSG. Výrazně se podílel také na triumfech v Lize mistrů v obou předchozích sezonách.
V aktuální sezoně nejprestižnější evropské klubové soutěže vstřelil tři góly ve třech kolech. Paříž na začátku sezony prodala Bradleyho Barcolu do Liverpoolu a Ousmane Dembélé se v poslední době potýká se zdravotními problémy.
PSG zaznamenalo už dvanácté vítězství v řadě. Osm z těchto triumfů získalo v Ligue 1, v níž má v čele pětibodový náskok před Lille. To ještě čeká souboj s Lyonem. Nice patří šesté místo