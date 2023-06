Volejbalisté v Evropské lize padli s Chorvatskem, prohrály také Češky s Ukrajinou

Čeští volejbalisté při obhajobě zlata v Evropské lize skončili čtvrtí. V Zadaru po sobotní prohře s Tureckem podlehli domácímu Chorvatsku 0:3. Prohrály také české volejbalistky, a to v úvodním semifinále Evropské ligy s Ukrajinou. Odvetu budou hostit ve středu v Táboře.

Češi Evropskou ligu vyhráli loni a ovládli i premiérový ročník 2004. Letos s omlazeným kádrem zahájili náročnou sezonu, v níž je čeká hlavně mistrovství Evropy a kvalifikace o pařížskou olympiádu. Chorvati skončili na bronzové pozici stejně jako loni, mají také dvě stříbra.

"Všichni jsme chtěli odjet s medailí, ale dnes jsme si bronz absolutně nezasloužili," řekl kapitán Adam Zajíček a pokračoval v kritickém tónu. "Náš výkon nestál za moc a nemělo to nic společného s naším nejlepším volejbalem, který umíme předvádět. Bohužel se s tím nedalo nic dělat, i když jsme se snažili to jakkoliv zlomit, ale v důležitých momentech jsme si to podělali sami a spíš jsme bojovali sami se sebou, než proti Chorvatům," dodal.

"Zápas rozhodl počet chyb. My jsme na útoku udělali o polovinu chyb více než soupeř, Chorvati nás vícekrát zablokovali. Celkově tam nebyl takový tah na bránu, jako včera. Samozřejmě to pro nás je zklamání, ale měli jsme se podstatně víc zmobilizovat a poprat se o třetí místo," mrzelo trenéra Jiřího Nováka.

Čeští přemožitelé Turci se utkají v Zadaru o trofej s Ukrajinou od 20 hodin a mohou Evropskou ligu vyhrát potřetí. Už nyní jsou se sedmi medailemi nejúspěšnější zemí (2-2-3).

Utkání Česko – Chorvatsko 0:3

Volejbalistkám chyběly opory

Mladému výběru, který má průměr pouhých dvacet let, chyběly na neutrální rumunské půdě kapitánka Michaela Mlejnková, univerzálka Gabriela Orvošová či zraněná nahrávačka Kateřina Valková. Odvetu budou Češky hostit ve středu v Táboře.

Trenér Jannis Athanasopulos dal oporám volno před dalšími vrcholy sezony evropským šampionátem a olympijskou kvalifikací. I tak se reprezentantky ve dvou setech statečně Ukrajinek držely, do koncovek první i druhé sady šly s mírným vedením, ale ani dílčí výhry se nedočkaly. Prohrály 22:25, 23:25 a 17:25.

"Hráli jsme s velmi mladou sestavou a musím říct, že jsem rád, co jsme předvedli. V prvním a druhém setu jsme až do dvacátého bodu předváděli skvělý volejbal, v rozhodujících okamžicích jsme ale nedokázali získat body a vyhrát," řekl řecký kouč v tiskové zprávě svazu.

"Ve třetím setu jsme také začali dobře, ale nakonec jsme nedokázali ztrátovat a ztratili jsme kontakt. Věřím ale, že po tom, co jsme předváděli v úvodních dvou setech, máme stále šanci postoupit do finále," dodal Athanasopulos.

Středeční odvetu v Táboře budou české volejbalistky hostit od 18 hodin. V Evropské lize loni skončily druhé. Ve druhé dvojici vstoupily do semifinále lépe Švédky, které doma porazily Belgii 3:2.

Utkání Ukrajina (ž) – Česko (ž) 3:0