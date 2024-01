Florbalový týden: Curney v Boleslavi narazil, zázrak v Třinci i potěšení pro malá města

Vánoční pauza ve florbalovém dění je minulostí, některé týmy stihly na přelomu starého a nového roku odehrát v domácí soutěži v rychlém sledu i tři zápasy. Formu naladili hlavně Mladoboleslavští, kteří znovu začali rozdávat dvouciferné příděly. Livesport Superliga se také představila v nových destinacích, ženská nejvyšší soutěž pak viděla hodně překvapivý úspěch nováčka.

Napsalo se toho o ambiciozním týmu Mladé Boleslavi hodně. Jak slabším naděluje výprasky, ale se silnějšími často tahá za kratší konec. Středočeši vedení Finem Joonasem Naavou ovšem v posledních dnech odpověděli razantním způsobem. V období 10 dnů mezi 29. prosincem a 7. lednem dokázali nastřílet v nejvyšší soutěži 49 gólů, zapsali devět bodů a co bylo podstatné, vrátili Spartě podzimní prohru.

Právě duel Boleslavi se Spartou byl hlavním víkendovým šlágrem, šlo o souboj třetího a čtvrtého týmu tabulky a také o návrat Jiřího Curneyho do prostředí, kde dlouhých devět let bavil publikum.

Zastavený kanonýr

Byl to teprve druhý zápas českého florbalového fantoma v Mladé Boleslavi od předloňského přestupu, a ani tentokrát nedopadl dobře. V listopadu 2022 Sparta ve městě automobilů padla 3:4 v prodloužení, tentokrát schytala debakl 4:14.

Curney, který v nedávných týdnech dokázal hned dvakrát zapsat během jediného zápasu osm kanadských bodů (s Ostravou 3+5 a s Vinohrady 5+3), byl tentokrát hodně dobře bráněný a i když byl opět nejproduktivnějším hráčem týmu (1+1), končil zápas v mínusu (hodnocení účasti při vstřelených gólech -3). Navrch zahodil trestné střílení.

Livesport superliga: Mladá Boleslav – Sparta 14:4 ceskyflorbal.tv

Boleslav si dala hodně záležet na tom, aby Pražanům bořila hru, chodila vysoko napadat a Spartě udělila i lekci z produktivity. Na jejím vítězství 14:4 se bodově podílelo hned 12 hráčů. "Čelili jsme soupeři, který vyhrál předchozích 11 zápasů v řadě, což mluví za vše. Zkrátka jsme stáli proti jednomu z nejlepších týmů v zemi. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě," těšilo finského trenéra Naavu.

Mladou Boleslav čeká ve druhé polovině sezony výzva, po loňské finálové absenci je hlavním cílem účast v Superfinále. Bohužel se bude muset obejít bez lídra Jana Natova, kterého čeká další operace a následná rekonvalescence s kolenem. Kapitánskou pásku tak převzal jiný tahoun: Milan Tomašík.

Azyly lepší domova

Hned dva týmy vyrazily se začátkem roku 2024 se svými domácími zápasy do měst, která jsou za elitní florbal vděčná. Zatímco Black Angels si už v Lounech získali tamní publikum a jezdí do města na Ohři pravidelně, do Milevska tentokrát přivezl Superligu tým Vinohrad.

Livesport superliga v Milevsku: Vinohrady – Chodov 3:9 ceskyflorbal.tv

Ani jednou z toho sice nebylo vítězství "domácích" (Black Angels podlehli Liberci vysoko 4:11 a SKV padlo s Chodovem 3:9), i tak šlo v obou případech o nadprůměrné návštěvy kola a zároveň o dvojnásobné počty diváků, než na jaké jsou oba pražské týmy doma zvyklé.

Lounský zápas dokonce sledovalo víc diváků (382) než zmíněný šlágr Boleslavi se Spartou (377). Milevsko zase bylo rádo, že v akci vidělo své odchovance. V dresu SKV Lukáše Trojáčka a brankáře Aleše Křepelku, v barvách Chodova se představil Adam Sláma.

Nadpřirozené síly v Třinci

Velkou slávu si užil v ženské ČEZ extralize Třinec, který se jako nováček dočkal s příchodem roku 2024 teprve druhého vítězství v historii klubu v elitní soutěži. Do Slezska dorazil Tatran, který hrál loni semifinále a i letos téměř jistě míří do play off.

ČEZ extraliga: Třinec – Tatran 4:3 ceskyflorbal.tv

Jenže střešovické hráčky své soupeřky trochu podcenily, ztratily brzy nabytý dvoubrankový náskok a nakonec po trefě Kláry Hrobařové na 4:3 už nestihly kontrovat. "Neskutečný úspěch. Pomohl nám povrch a naše zlepšená hra, kdy holky míčky jenom neodpalovaly. Naše góly nebyly na nějakou zlatou helmu, ovšem padly tlakem do branky. Pro holky je to apel, že to jde také proti takovému soupeři, dnes to vyšlo s pomocí snad i nadpozemských sil," radoval se domácí trenér Šimon Laštůvka.

Na prvních dvou místech ženské elitní soutěže je severomoravské duo Vítkovice, Ostrava, neboť Chodov ztratil už dva zápasy po sobě.

Falun jako den a noc

S blížícím se finále Poháru mistrů se pro oko českého fanouška stává čím dál ostřeji sledovaným týmem švédský Falun. Právě finalista minulého ročníku severské SSL vyzve v boji o korunu nejlepšího evropského týmu střešovický Tatran. Zápas se bude hrát v Praze 27. ledna.

Svěřenci trenéra Thomase Holmgrena potěšili na úvod roku domácí publikum naprosto nekompromisním výkonem, díky kterému doma deklasovali velmi silné Pixbo 13:3, o pár dnů později však narazili v Linköpingu na tvrdou obranu tamních odhodlaných Crusaders. Ti i díky zápisům českých legionářů slavili nečekané vítězství 4:3. Gól a nahrávku zařídil Matěj Jendrišák. "Proti silnějším nám to jde. Kdybychom nerozdávali body slabším, jsme na špici," glosoval vítězný počin český zadák Josef Rýpar, který se na brance svého krajana podílel asistencí.

Na co se těšit

Speciální zápas se chystá v pátek v Liberci. Tamní FBC slaví 30 let založení klubu a při té příležitosti odehraje už od 17:30 superligové utkání se Spartou. Ve městě pod Ještědem se poté představí i legendy a v sobotu je na programu florbalový ples.

Švédská SSL uvidí v sobotu přímý souboj o první příčku tabulky. Tradiční "hvězdné války" se tentokrát konají ve Falunu, zápas domácích se Storvretou vysílá od 16:00 pro české publikum Nova Sport 1.

Víkend zakončí nedělní duel dvou velmi ofenzivně laděných týmů Vítkovic a Bohemians (17:00), Rytíři v něm budou hájit první místo tabulky, Klokani naopak potřebují body, aby unikli ze sedmé příčky, která znamená jen předkolo play off.