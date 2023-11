Florbalový týden: Šílený Max řádil v power play, boj o finále Poháru mistrů je otevřený

Střešovický Tatran rozehrál velmi solidně semifinálový dvojzápas Poháru mistrů a ze hřiště švýcarského Wileru přivezl cennou remízu 3:3. Mohlo být ještě lépe, jenže dvě naděje českých šampionů na vítězství utnul domácí střelec Max Wahlgren (32). Odveta se hraje v sobotu, o víkendu také odstartuje mistrovství světa žen v dalekém Singapuru.

Pohárové boje ve florbalové Evropě jsou v aktuálním ročníku velkým oživením a českého fanouška těší, že v boji o finále stále zůstává i domácí tým. Tatran odehrál v Kirchbergu velmi taktickou bitvu, ve které ani jednou neprohrával.

Střešovičtí byli dlouho aktivnějším týmem a domácí držel svým výkonem gólman Yanick Flury. Wiler také ale dokázal pokaždé na trefu Tatranu brzy gólově odpovědět. Zásah Jakuba Bočka a vyrovnání Simona Laubschera dělilo 188 sekund, přesilovkovou trefu Šindeláře a korekci Wahlgrena 143 a nakonec Benešovu parádu a další zářez švédského kanonýra jen 84 sekund.

Góly snajpra Maxe

Švýcarský tým se v nynějším Poháru mistrů už v Česku představil a ve čtvrtfinálové bitvě s Bohemians měl také namále. Klokani vyhráli domácí zápas 5:4 a v odvetě dlouho sahali po postupu. Byl to ale právě Wahlgren, který souboj o postup do semifinále svou brankou rozřešil.

Sestřih zápasu: Wiler – Tatran 3:3 ceskyflorbal.tv

Bývalý kanonýr Dalenu, Linköpingu či Helsingborgu, který jednu sezonu odehrál i v české nejvyšší soutěži za Chodov, dal zatím ve třech utkáních proti českým celkům čtyři góly a tři z nich zaznamenal v závěrečné power play. "Neproměnil jsem předtím nájezd, říkal jsem si, že to musím odčinit. Jsem rád, že se mi to podařilo,” glosoval své branky švédský florbalista ve službách švýcarského týmu.

Remíza 3:3 znamená pro odvetu otevřené možnosti. Pokud Tatran po 60 minutách vyhraje, postoupí, při remíze se bude prodlužovat. Naopak Wiler ví, že pokud v základní době uspěje, finálová účast jej nemine. Proti českým mistrům sice stojí dlouhodobá bilance, neboť švýcarský velkoklub už neporazili dlouhých 12 let, důležitější však je, že ona poslední výhra přišla v říjnu 2011 právě v semifinále Poháru mistrů.

Suverénní Storvreta

Ve švédské SSL byl byl jedním z nejsledovanějších zápasů duel Kalmarsundu se Storvretou, kde proti svému bývalému týmu nastoupil v barvách Orlů z Uppsaly Filip Langer. Hostující Storvretě se zápas náramně vydařil, díky kontrolovanému výkonu a navzdory tomu, že hrála pouze na dvě formace, vedla v Kalmaru šest minut před koncem vysoko 7:0.

Langer jednou skóroval, hrdinou zápasu byl ale hlavně brankář Mans Parsjö, který svými výhozy připravoval i gólové šance na druhé straně hřiště a zapsal i jednu asistenci. Domácí Kalmarsund nakonec upravil hrozivý výsledek na přijatelné skóre 4:7, všechny góly dal až při závěrečné hře bez brankáře. Filip Forman v jeho barvách zapsal dvě nahrávky.

Jedna vlaštovka nestačí

Malou chvíli to v Pardubicích vypadalo, že po změně trenéra přijdou lepší výsledky. Sokoli dokázali doma přehrát Karlovy Vary vysoko 9:5. Jenže v následném televizním utkání proti nováčkovi Butchis už to zase byla bída. Východočeši se mohli odpoutat z poslední příčky, jenže Pražané hráli daleko efektivněji a hlavně měli daleko větší vůli zápas vyhrát.

Sestřih zápasu: Pardubice – Butchis 4:6 ceskyflorbal.tv

"Pro nás všechny to byl první televizní zápas v kariéře a moc jsme ho chtěli vyhrát. Pomohla nám druhá třetina, ve které jsme si udělali náskok," komentoval utkání brankář hostů Eduard Vladař, který kryl 29 ze 33 střel domácích. Zatímco Butchis už vyhrál už svůj čtvrtý zápas v sezoně, Pardubice počítají 11. prohru a dál jim patří poslední příčka.

Vary posilují

Zatímco východočeští Sokoli reagovali na krizi dosazením klubové ikony Martina Zozuláka na post trenéra, v dalším ohroženém týmu Karlových Varech došlo k výraznému hráčskému posílení. Z Tatranu odešli na západ Čech na hostování brankář Adam Draslar a útočník Vojtěch Kún. Střešovická enkláva talentovaných mladíků v lázeňském městě tak nyní čítá včetně Lukáše Macháčka, Daniela Péce a Marka Hozmana už pět jmen a i díky jejich výkonu odehrály Karlovy Vary velmi solidní zápas s Vítkovicemi (6:9).

Rezolutní odpověď na to, kdo by měl patřit do elitní šestky, poslali hráči Bohemians sousedovi z tabulky z Liberce. Duel týmů ze šestého a sedmého místa ovládli naprosto jednoznačně 14:3 a do statistik zápasu se ze strany zelenobílých zapsalo dohromady 14 hráčů.

Sestřih zápasu: Bohemians – Liberec 14:3 ceskyflorbal.tv

Z krize venku stále není Chodov, který ztratil body ve čtvrtém z posledních pěti zápasů. Tentokrát na Jižním Městě uspěli Black Angels, kteří díky triumfu 6:5 v prodloužení přeskočili v tabulce ostravské FBC. To je po polovině základní části na příčkách, které by na konci sezony znamenaly boje o záchranu.

Na co se těšit

V pátek (17:30) se ve finské F-liize hraje utkání Westend Indians - EräViikingit, kde se představí hned pětice českých florbalistů. Petr Majer v domácím dresu bude chtít skórovat do branky, kterou hájí Lukáš Kříž. V hostujícím týmu působí i Šimon Stránský, Matěj Pěnička a Bohumil Piskáček.

V sobotu večer (17:00) se ve sportcentru v Řepích rozhodne o druhém finalistovi Poháru mistrů. Tatran hostí švýcarský Wiler a vítěz klání si na začátku roku 2024 zahraje s lepším ze švédské dvojice Falun – Storvreta.

Mistrovství světa žen odstartuje ve slunném Singapuru už v sobotu ráno, české publikum se ovšem těší hlavně na duel Lvic s úřadujícími šampionkami ze Švédska, který je na programu v pondělí v 10:00 dopoledne.