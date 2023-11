Florbalový týden: Kisugite už válí nejen za Řeporyje i česká senzace ve Finsku

Martin Kisugite (č. 55) už patří do elitní formace Tatranu

Pokud byly na začátku sezony pochybnosti o tom, zda Tatran po minulém snovém ročníku neztratí sílu, jsou odpovědí mistrovského týmu hlavně výsledky z posledních týdnů. Střešovičtí vyhráli v souboji dvou nejlepších celků tabulky nad ambiciózními Vítkovicemi jednoznačně 8:1. Finsko vidělo senzaci s českým podpisem a o trenéra přišel jeden z velmi sledovaných klubů.

Tatran hraje v nové sezoně bez kapitána Ondřeje Němečka, který odešel za velkou výzvou do švédské Storvrety, a první týdny obhájce titulu v nové sezoně zrovna optimisticky nevypadaly. S příchodem pravého podzimu ovšem opět červenočerní předvádějí dominanci, na kterou byli fanoušci nejúspěšnějšího českého klubu zvyklí. Poslední prohra Střešovic se datuje ke 4. říjnu a od té doby tým počítá už 10. vítězství v řadě. Tím nejčerstvějším je zmíněná demolice Vítkovic, které naposledy svému letitému rivalovi vzaly superfinálovou slávu.

Souboj, který se odehrál půl roku po střetu v O2 areně, měl ale úplně jiné parametry. Střešovice vedly už od úvodní minuty a svou show si udělal ze zápasu hlavně Marek Beneš, který zatížil konto Vítkovic hattrickem a na další dvě branky nahrál. Výjimečné dovednosti reprezentačního forvarda dokumentoval zejména gól na 4:0, při kterém Beneš přelstil mistrným manévrem přihlížející protihráče a zasunul míček zpoza brány do klece. Gólman Lukáš Souček sice mohl vypadal v onom momentu jako potupený, proti takovému zakončení by ale marně zasahoval jakýkoliv brankář.

Livesport Superliga: Tatran – Vítkovice 8:1 ceskyflorbal.tv

Pravdou ale je, že Tatran vyhrál i díky výkonu svého strážce svatyně. Vítkovice totiž svého soupeře navzdory vysoké prohře přestřílely 27:23, Tomáš Jurco však 26 střel zlikvidoval.

Kisugite ve formě

Kromě toho, že Střešovice v průběhu října a listopadu zdokonalily svou hru a hlavně vyčistily chyby v defenzivě, přivítaly také jednu velmi důležitou posilu. Číslo 55 v červeno-černém dresu začal oblékat Martin Kisugite. Toho před sezonou vyřadili z kádru Bohemians kvůli absencím v letní přípravě a trenér Michal Jedlička pak sympaticky odehrál Pohár mistrů i bez hlavní opory. Fandy Klokanů ale jistě nemile překvapilo, že v listopadu se Kisugite, který se udržoval v kondici na fotbalovém trávníku v dresu béčka FK Řeporyje (dal i čtyři góly v utkání na hřišti Sokola Písnice), stěhoval ke konkurenci.

První zápas odehrál finalista posledního mistrovství světa v Pardubicích a ač spíš jen alternoval, zapsal rovnou gól a nahrávku. Proti Vítkovicím už byl členem elitní formace s Melišem, Havlasem, Hanákem a Benešem. Odehrál přes 20 minut a i když to bylo tentokrát bez zápisu do statistik, na konci utkání svítila u jeho jména ceněná bilance plus pěti gólů při účasti na hřišti.

EräViikingit show

Ve finské F-liize se zrodila senzace, kterou má na svědomí česká enkláva v týmu EräViikingit. Helsinský celek před sezonou ztratil spoustu opor a v tabulce mu patří poslední příčka. Teprve druhé vítězství v sezoně však dobyl dříve slavný klub v utkání proti SC Classic. Na hřišti suveréna poslední dekády vyhrál EräViikingit vysoko 9:5.

Činil se hlavně Štěpán Stránský, který hraje v dresu nejproduktivnějšího hráče týmu a svou roli potvrdil i tentokrát. Hattrick a dvě gólové nahrávky navrch z něj udělaly hráče zápasu. Výrazně mu pomohl i Matěj Pěnička, který navázal na formu z reprezentačního víkendu a zapsal gól a tři asistence. Klíčovým hráčem byl ale i brankář Lukáš Kříž, který chytal od návratu po zranění teprve svůj druhý zápas a kryl 25 ze 30 střel soupeře.

Návrat ztraceného gólmana

Do české nejvyšší soutěže se po šesti letech vrátil bývalý reprezentační gólman David Rytych, comeback si ale příliš neužil. V brance týmu Butchis byl u proher 6:10 se Spartou a 11:12 s Chodovem.

Livesport Superliga: Sparta – Butchis 10:6 ceskyflorbal.tv

To Jiří Curney dokazuje, že mu začíná chutnat i angažmá ve Spartě. Ligový rekordman se díky listopadové bilanci osmi gólů a šesti nahrávek vydrápal do čela kanadského bodování Livesport Superligy. Aktuálně má na kontě 16 branek a 20 asistencí a přehnal si i přes Milana Tomašíka, jehož náskok se zdál nepřekonatelný.

Livesport Superliga: Black Angels – Sparta 5:6pp ceskyflorbal.tv

Česká nejvyšší florbalová soutěž zažila i jedno velké překvapení, to když Karlovy Vary vykradly tvrz pražského Chodova. Hlavní podpis na senzačním zisku bodů ze hřiště pražského celku má jeho bývalý hráč Michal Klápa, který v utkání proměnil dva samostatné nájezdy.

Kalmar bez trenéra

V Mladé Boleslavi se domluvili s finským trenérem Joonasem Naavou na pokračování spolupráce do roku 2026, zprávu oznámil šéf klubu Tomáš Pacák v průběhu zápasu s Bohemians, který Bolka vyhrála 10:5. Středočeši sice na podzim ztratili zápasy se Spartou, Chodovem i Vítkovicemi, vedení klubu však ukázalo, že mu jde hlavně o kontinuální a dlouhodobou práci a neřeší nezdary z úvodu Naavova angažmá.

Naopak změnu trenéra řeší ve švédském Kalmarsundu. Tým, kde hraje český reprezentant Martin Forman, opustil ze zdravotních důvodů kouč Viktor Gustafsson. V Kalmaru se taktovky ujal dosavadní asistent Christian Guntsch, který se bude pokoušet zvednout přístavní celek z nejistých vod okolo hrany postupu do play off na komfortnější příčky. Hned na úvod ho ale čeká těžká zkouška – domácí zápas se Storvretou (vysílá Nova Sport 2 od 18:00).

Na co se těšit

Orli z Uppsaly budou ale v akci už ve středu, kdy je čeká úvodní semifinálový duel Champions Cupu. Souboj Storvrety s Falunem je v posledních letech nejprestižnějším měřením sil ve švédském florbale.

V sobotu se hraje severočeské derby mezi Ústím a Chomutovem ve druhé nejvyšší soutěži. Oba týmy se těší se velké divácké přízni, vzájemný souboj celků z horních patrech tabulky tak může přinést parádní atmosféru i hodně emocí na tribunách.

A nakonec nedělní výlet Tatranu do Švýcarska. Také Střešovice bojují o postup do finále Poháru mistrů a pokusí se připravit si na hřišti Wileru dobrou pozici pro odvetný zápas.