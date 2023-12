Florbalový týden: Curneymu nikdo nestačí, vyprodané finále, šlágr i první místo pro Tatran

Jeden z nejdůležitějších superligových šlágrů sezony vyhráli v Mladé Boleslavi hráči střešovického Tatranu a před vánočními svátky se usadili v čele tabulky. Nejúspěšnější český klub historie vyhrál ještě jednu bitvu, během chvíle vyprodal finálový zápas Poháru mistrů. Úspěšný víkend prožili i Jiří Curney a Mikuláš Krbec ze Sparty.

Tatran v prvním měření sil s Mladou Boleslaví v říjnu prohrál 4:6 a pro odvetu měl jasnou motivaci. Pokud by vyhrál, posunul by se na první příčku. Ve městě automobilů se však v pondělním televizním duelu dlouho hrálo podle not domácích a až proměněná přesilovka vrátila hosty do hry. Slabší pasáž na přelomu první a druhé třetiny stála Středočechy kontrolu nad zápasem a Střešovice dokázaly otočit skóre z 0:2 na 5:4, když na všech pěti gólech měl podíl Tomáš Hanák.

Boleslav ale také svému soupeři pomohla hned čtyřmi tresty, polovinu z nich Tatran využil. Trenér Milan Fridrich úspěch připsal hlavně vůli a bojovnosti. "Na začátku jsme byli trochu mdlí, možná i kvůli tomu, že jsme hráli dva zápasy ve dvou dnech. Umíme zahrát lépe, a nakonec nám pomohly zkušenosti, které jsme nabrali během sezony. Oproti tomu prvnímu zápasu jsme na tom byli dobře i fyzicky a v poslední třetině jsme měli dostatek sil," sdělil kouč vítězů.

Livesport Superliga: Mladá Boleslav – Tatran 4:6 ceskyflorbal.tv

Gólmanům vládne nástupce

V souboji Boleslavi s Tatranem došlo také na přímý střet dvou reprezentačních gólmanů. A i když je v národním týmu jasnou jedničkou Lukáš Bauer, ukázal Tomáš Jurco, že v jeho osobě roste důstojný nástupce. Střešovický brankář byl po celý zápas pod palbou, ale ze 26 střel pustil za svá záda jen čtyři. Naopak Bauerovi se nevedlo, ze 16 střeleckých pokusů se Tatran pětkrát prosadil.

Podobně vypadají dlouhodobé statistiky Superligy, v nichž vévodí právě jednička Tatranu s výjimečnou úspěšností zákroků 84,62 %. Bauer je v tomto ohledu až 17. mužem v pořadí s bilancí 74,69 %. Jurco navíc jednou dokázal vychytat čisté konto.

Za minutu vyprodáno

Tatran vyhrál během posledních dnů ještě jednu velkou bitvu. Jen jedinou minutu trval prodej vstupenek na finále Poháru mistrů, které se uskuteční 27. ledna příštího roku v pražské UNYP Areně na Podvinném mlýnu. Český mistr se v něm utká s favorizovaným Falunem.

Na zápas bylo k mání jen 1300 vstupenek a ty zmizely během chvíle. Desetinu dostali k dispozici příznivci švédského týmu, necelých 500 lístků si předběžně rezervoval domácí tým. Do prodeje tak šlo asi jen 700 lístků, po kterých se doslova zaprášilo. Snadno by se zřejmě prodala i trojnásobná kapacita.

Další Curneyho paráda

Nejproduktivnější formací Superligy se pyšní pražská Sparta. Pětice Martin Pražan, Marek Zouzal, Robert Košir, Jiří Curney a Mikuláš Krbec zařídila v zápase s FBC Ostrava celkem 12 ze 13 nastřílených gólů. Curney, který v minulosti dres Ostravy oblékal, končil utkání s bilancí 3+5 a také +10 ve statistice účasti na hřišti při vstřelených a obdržených gólech. Osm kanadských bodů zapsal i Mikuláš Krbec (5+3).

Livesport Superliga: Sparta – Ostrava 13:6 ceskyflorbal.tv

Curney v aktuální sezoně jasně vládne produktivitě nejvyšší české florbalové soutěže a už po 16 zápasech dávno překonal svá čísla z minulé sezony, premiérové ve Spartě. Superligový rekordman má na kontě 51 kanadských bodů (23+28 a 3,18 bodu na zápas) a zdatně míří k dalším zajímavým milníkům. Ve svých 34 letech má nakročeno ke druhé nejlepší sezoně kariéry. Svůj nejlepší výkon předvedl v dresu Mladé Boleslavi v ročníku 2018/19, kdy dal 35 gólů a na dalších 52 nahrál a s 87 kanadským body měl průměr 3,34 na utkání.

Vítkovické probuzení

Menší krizi posledních týdnů se podařilo zažehnat Vítkovicím. Ty po těžkých prohrách s Tatranem (1:8) a se Spartou 5:10 ztrácely skoro celý zápas i na Chodově. Nakonec se ale Rytířům podařilo v poslední minutě utkání při powerplay dvakrát skórovat a vybojovat prodloužení.

Livesport Superliga: Chodov – Vítkovice 6:7p ceskyflorbal.tv

Nastavený čas sice žádný gól nepřinesl, v nájezdech se ale prosadil pouze vítkovický Adam Šmíd a dva body putovaly na Dubinu. Paradoxem vzájemných zápasů je, že Vítkovice musí po nedělním zápase na pražské Jižní Město znovu, ve středu večer je totiž čeká se stejným soupeřem pohárové čtvrtfinále.

Na co se těšit

Ačkoli se blíží Vánoce, florbalové týmy mají hodně napilno. Ve středu večer se vedle zmíněného duelu Chodova s Vítkovicemi hrají další dva čtvrtfinálové zápasy Českého poháru. Ten nejzajímavější – střet Bohemians a Mladé Boleslavi – začíná ve 20:55.

Ve čtvrtek se v F-liize utkají Esport Oilers a SC Classic a půjde o souboj o první příčku v tabulce. V dresu tamperského hostujícího týmu hraje čím dál důležitější roli zadák Adam Hemerka.

Florbal bude mít pauzu jen tři dny, už v úterý 26. prosince se ve švédské SSL hrají dvě utkání, která nabízí ve svém vysílání stanice Nova Sport. Kalmarsund s českou oporou Filipem Formanem nastoupí na hřišti Hagundy (15:00), hned vzápětí následuje derby mezi Mullsjö a Vaxjö.